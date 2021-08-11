日本Yahoo近日專文提及，疫情下炒賣轉售最嚴重的商品有二。第一是用量不斷急升的醫療口罩，Yahoo拍賣已禁止轉售這類商品；第二就是大家疫情下無街可去，留在家中消磨時間用的高達模型！

近日各動漫玩具討論區，都有不少人呻買不到想要的高達模型，例如HG《夜鶯》、Metal Robot魂 巴巴托斯狼式、GFFMC黑色三連星渣古。萬代最近就出招打擊炒賣，炒家末日要來了？



HG《夜鶯》成為近期模型討論區貼文常客，人人都想買。（網誌圖片）

轉售有錢途 模型玩具炒風愈來愈勁

高達模型在2020年尾已經開始有炒味，例如《RE:RISE》的核心高達系列，還有50蚊入門級EG 高達，由於本來就售價廉宜，$50炒到$100玩家都接受，其中炒價升值比例較Hot Toys 12吋更恐怖，食水更深。去到日本玩具鋪貨架，幾乎都是空空如也，尤如災難後搶購糧食一樣。

當時BANDAI為打擊炒風，將海量的新貨派到各大玩具店、場面震撼。但市場需求仍然高企，這半年來高達模型、METAL BUILD完成品炒風未止，呢隻炒完就到下一款，有錢賺就自然有炒家。

3個月內夜鶯必冧價？10張圖了解HG 夜鶯點解光速炒濃（點圖放大）

高達模型炒賣已經有3個月，最新炒作Target是《馬沙之反擊》小說版馬沙專用機HG 1/144 夜鶯，想不到短短一個月內就炒燶，未來更可能多貨到無人買，點解？即睇！



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《Hobby Japan》編輯支持炒賣 模型店家不認同

一片吵鬧聲中，日本知名模型雜誌《Hobby Japan》一位編輯以私人twitter戶口發言支持炒賣：「炒賣仍自由市場常態，轉售炒家亦需冒炒燶風險，玩家要反省為何買不起、努力去賺錢買炒貨，並非怪商品升值。」在全城買不到高達模型的骨節眼發出此等理論，自然想引起爭議，最終這位編輯不單被《HJ》解僱，而同刊3個中高層亦要降職謝罪。

亦有模型店東發文表示：「賣10盒畀一個炒家，賣畀10個玩家各一盒，睇落好似一樣，其中益炒家會趕走九個客唔再回頭，其中表面合理最終係零售失信於客，我地唔會咁做。」而日本市面亦開始實施更多打炒做法，例如有店家在模型盒上打印仔，長期跟炒家對抗的Yodobashiya玩具部，亦設問題考那些不懂日文的「掌心雷」排隊黨！

消費券搞旺市場 預計短期內玩具炒風難杜絕

夜鶯在日本相信一定會炒燶，香港又點？我們有消費券支持買氣，未來各新款玩具開價不會太低。以8月為例，真骨雕超人迪加因設計問題影響買氣，但售價仍維持$650左右，MR魂巴巴托司狼式，以及GFFMC黑色三連色渣古炒價則炒到冇貨！

市面多款前後引發了搶購、炒風的BANDAI玩具模型。（長濱睡睡 攝）

轉售並不犯法，炒價按市場供求有升有跌，人之常情。專業炒家有組織地大批買斷市面熱門模型款式操控價格，本身就不是正常做法。現在BANDAI跟代理都認真面對炒風，希望更多真用家能夠用合理價入貨。

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原文：$5000消費券買模型Figure指南 16店收費方式一覽 網店8折買高達

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