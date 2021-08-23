《鬼滅之刃 火之神血風譚》18名角色全公開　 「鬼」免費DLC登場

CyberConnect2 製作、Aniplex 預定 2021 年 10 月 14 日在 PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC Steam 上推出，香港也將由 SEGA 世雅同步推出推出繁中版本（Steam 版將於 10 月 16 日上市）的《鬼滅之刃 火之神血風譚》（鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚），除公開遊戲最新 15 秒 CM 廣告外，還有登場角色最新情報影片也一併公開給玩家們確認。



以人氣動畫《鬼滅之刃》第一季劇情內容為主題的《鬼滅之刃 火之神血風譚》，為一款網羅動畫版與衍生作品《鬼滅學園》登場人物讓玩家們使用的 3D 動作對戰遊戲。遊戲中有以動畫版第一季「立志篇」劇情為主題

▼▼▼全18名可用角色一覽，竟然可用村田！▼▼▼

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▼▼▼「鬼」將於免費DLC登場，究竟會有多少個？▼▼▼

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