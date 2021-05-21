撰文： 香港漫畫書網 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

據日本媒體週刊女性PRIME的消息《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」的播放時間內定為10月播出。

《鬼滅之刃》在世界各地引起不少的人氣和話題而劇場版的「無限列車篇」更錄得不錯的票房收益。漫畫已經於2020年5月連載完結，到現時漫畫的已動畫化內容為8卷內容。並在今年宣佈接著劇場版劇情的第二季動畫「遊郭篇」消息。

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而日本媒體週刊女性PRIME引用動畫公司的關係者表示已經內定動畫第二季預定今年10月富士電視台播出。富士電視台在第一季的時候並無取得動畫的播放權，但到去年10月取得動畫的特別篇輯版播放，並成功取得不錯的收視率。而有關媒體向富士電視台查詢的時候對方的回覆無法回答有關問題及沒有否定是否真實，目前只能待官方之後公告。

有關消息傳出後不少粉絲都興奮，但亦表示擔心有機會用普通藝人等加入到作品配音，令到作品出現棒讀的情況，以及希望角色盡量接受原作。畢竟上次相同電視台播出同為漫改的動畫《約定的夢幻島》第二季的魔改令到觀眾都有陰影。

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