【Mochi Maru 麻糬丸最多人睇貓喵 健力士世界紀錄】貓喵片可愛治療一向多人睇，不過要在YouTube稱王並非易事。來自日本的もちまる（Mochi Maru，麻糬丸）最近就成功獲得健力士世界紀錄，以觀看數破6億成為貓喵界的一哥，一齊看看牠有幾可愛。



貓主子 Mochi Maru 麻糬丸（暫譯）成功獲得健力士的「YouTube最多人觀看的貓」紀錄，截止8月12日觀看次數達到6億1958萬，非常誇張。（YouTube@もちまる日記）

麻糬丸生於2019年10月，目前快要2歲，是隻蘇格蘭摺耳貓（應該是摺耳當中的豎耳貓種）。爆紅的原因當然是麻糬丸超可愛的日常生活，由小時候便開始記錄。牠活潑之餘又膽小常常跳出跳入，每次見新事物都充滿好奇心。主人出片亦快，令不少觀眾每日看著牠成長。不過麻糬丸最迷人的是牠眼大大然後呆呆望鏡頭的樣子，超呆的又有無辜的感覺相當可愛。

麻糬丸由BB開始記錄日記，不少人每天一齊看牠成長（YouTube@もちまる日記）

麻糬丸成長極快，一歲時已變成麻糬般圓圓軟軟的（Twitter@catmotimaru）

👇世界第一貓喵Mochi Maru麻糬丸可愛照（點圖觀看）👇

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麻糬丸的主人稱自己為「下僕」而貓喵是「Mochi大人」，他的第一條片便是麻糬丸出世50日時，接牠回家開始拍攝。現時第一條片已破2百萬觀看數。牠的成長正值也遇上肺炎期間，此段時間網上看影片人數大增，不到2年便取得世界紀錄實在驚人。根據報告指觀看年齡層主要是30至50歲，男女比為「45:55」。

麻糬丸的影片短短幾分鐘，但很多都破百萬（YouTube@もちまる日記）

來源：もちまる日記

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