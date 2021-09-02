幽遊白書AI真人化18角色曝光　飛影型到有點膠　桑原真人變美女

【幽遊白書AI真人化】25周年的幽遊白書早前已經有舞台劇真人化，現時Netflix更拍真人版令人意想不到。日本就有人用AI技術進行真人化，一齊睇睇。



日本職人「AIみかん」（AIMikan）繼《男自當入樽》及《咒術迴戰》後，今次再利用Artbreeder製作《幽遊白書》的AI真人化。看看機械學習技術配上大數據圖庫及人手微調參數，可以去到什麼程度。此外今次更有個Omake，示範了將桑原圖像進行女性化。

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就結果來看，《幽遊白書》的AI真人化還是有種太過唯美、有點膠的感覺，比較是像繪畫，與真人還是有一點點距離感。早前日本都有真人版幽遊白書舞台劇，其劇照就做得非常出色，暫時來看還原度仍是最高。之後就要看看Netflix真人版的成品會怎樣了。



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咒術迴戰 真人化｜早前有人將男兒當入樽（SLAM DUNK／灌籃高手）利用AI人工智能技術真人化，最近他又有新嘗試，用同一方法將咒術迴戰的角色進行真人化，一齊睇睇。



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