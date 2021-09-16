【Switch 藍牙 Bluetooth 耳機】Nintendo Switch突然提供13.0.0更新，終於加入了藍牙音訊的支援。正所謂遲到好過無到，耳機用家終於可以無線束縛地玩Switch，不過藍牙連接也迎來問題，就是遊戲音聲可能有輕微的延遲，以下就同大家快速試試。



Nintendo Switch 發布13.0.0更新，追加支援「Bluetooth音訊」功能，可連接藍牙耳機（入耳式和頭戴式）及喇叭等，耳機用家終於不需插線打機。不過此項更新亦註明「部分Bluetooth音訊設備之音訊延遲問題或許會比較明顯。」即是部份裝置如打動作遊戲/節奏遊戲有機會出現聲音不同步的問題。

13.0.0 更新終於支援藍牙耳機/喇叭（官網截圖）

Switch的藍牙支援只提供最基本的SBC編解碼器，不支援AAC及傳輸量更好的aptX，也不支援藍牙語音功能。不過Switch遊戲大多都沒內建Voice Chat，基本上都是靠Nintendo Switch Online手機應用程式，或玩家自己用Discord，所以也沒有太大關係。

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以上簡單實測就證明了兩個事情，第一是不同的藍牙裝置的確有不同程度上的延遲，這只能實際試試才知道。第二就是就算是高階帶aptX制式、理論上延遲能夠極低的耳機，因為Switch不支援aptX的關係都會得物無所用。

目前手機平台上的節奏遊戲不少都提供聲畫節奏校正功能，可以補救藍牙耳機的延遲問題。但Switch平台的遊戲大多未預計到此情況所以都沒有相關設定。不過如果是玩一般對音聲同步沒很高要求的遊戲，例如RPG、戰棋等，這程度的延遲不會有太大問題。

部份手機節奏遊戲可調校聲畫Timing，如果Switch系統有提供此功能就好了（偶像大師 灰姑娘女孩 星光舞台）

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