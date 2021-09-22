【歷代傳奇系列／Tales of／時空幻境系列人氣投票】Tales of Series不經不覺已經有25年的歷史，最近日本媒體就舉行了一個人氣投票，看看日本人最喜愛哪一集。



Tales of由1995年的幻想傳奇（時空幻境）開始推出了超過20款作品，官方亦有設下25週年記念網站，記錄每一集的軌跡。最近日本媒體Inside-Games就舉行了日本投票，選出了TOP10最具人氣作。（投票時未包括最新作Tales of Arise，而當中作品如有加強版會合計，例如ToG及ToGf會算在一起）。

【7位】Tales of Graces 美德傳奇

初推出平台：Wii 推出年份：2009年

以主角艾斯貝爾及王子理察，遇上神秘少女蘇菲為主軸的遊戲。角色可愛而且戰鬥系統數一數二的出色。主題是「見識守護之力有多強的RPG」，後來有出PS3版ToGf更加完美。

【6位】Tales of Phantasia 幻想傳奇

（Bandai Namco）

初推出平台：SFC 推出年份：1995年

又譯《時空幻境》，系列的開端，超任時代已有語音及主題曲，充滿野心及誠意的一作，也定立格鬥xRPG基因。主題是「傳說的RPG」，後來在PS1版有追加CG Opening及女忍者鈴。

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+ 16

沒想到PS1時代的這一款會拿到第一名，記者個人都頗為意外（個人最喜愛是PS3版的ToGf美德傳奇）。而系列黑歷史，有過「真之仲間」事件的ToZ熱情傳奇當然也就預期的十名不入。Tales of系列雖然未至於像DQ/FF那樣大紅大紫，不過最新一作《破曉傳奇》Tales of Arise的確令系列煥然一新，而且廣受好評，相信可令系列健康地繼續走下去。

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