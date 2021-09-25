《鬼滅之刃 無限列車篇》已經上映1年，竟然仲有新作？同時，《鬼滅之刃2 遊郭篇》亦已經定下日本播出日期，即睇《鬼滅》兩大twitter洗版級重大情報！

《鬼滅之刃 無限列車篇》新版海報

《鬼滅之刃2 遊郭篇》將於12月5日於富士電視台播出，為配合新作、炒熱氣氛。富士連續幾個星期六會將第1輯《炭治郎立志篇》重新剪輯成幾集特別篇，方便觀眾重溫。而10月10日更會首次在免費電視台播出《鬼滅之刃 無限列車篇》！不過震撼情報還不只如此，2小時多的無限列車，將會斬開成7集、每周六播出，而當中第1集更會是「完全新作」，戲院未播過！

👍入場睇無限列車篇看前必識8件事👍

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全新的第1話，由將故事拉回炎柱煉獄杏壽郎在鬼殺隊本部接受出擊指示，踏上無限列車任務的旅程開始，在途中究竟會遇到甚麼人與事，又有甚麼回憶加插入去呢？至於第2集至第7集也絕非直接搬字過紙，全數7集中將會追加70個新鏡頭，更有全新配樂，還會率先公開《遊郭篇》全新主題曲呀！

日本方面播放了一條名為《鬼滅之刃2021 promotion》的預告片，當中有幾鏡「無限列車篇」新作畫面。

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12月先有《鬼滅2》！仲有等2個月！

《鬼滅之刃2 遊郭篇》新版海報

《鬼滅之刃2 遊郭篇》將於12月5日起，連續兩季（預計26集左右）逢星期日晚上11時15分播出！故事方面，遊郭篇講述上弦之六墮姬隱身於品流複雜的夜遊區，趁機獵殺食物──人類！鬼殺隊九柱之一「音柱」宇髓天元的太太潛入調查後一去不返，於是派出炭治郎、我妻善逸、伊之助前去調查真相……

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新預告中更公開了《遊郭篇》大波士上弦六墜姬的配音員身份！究竟墮姬跟她哥哥妓夫太郎背後又有甚麼苦命故事？👇👇

同場加映：鬼滅之刃上弦之月設計原型考究👍👍