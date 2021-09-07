《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」10月起，於秋／冬兩季番組、逢星期日晚上11時15分播出！炭治郎將跟隨音柱潛入「吉原遊郭」追查惡鬼吃人事件。明明《鬼滅》既有小朋友fans，也受到女性喜愛，為何「遊郭篇」卻被日本家長指責教壞細路？即睇下文！



當初看不起《鬼滅》，成功後強搶第二季播映權的富士電視台，將於9月11、12、18、19、23號播放第一季總集篇「竈門炭治郎 立志編 特別編集版」，25號首次在電視免費播放劇場版《鬼滅の刃 無限列車編》足本版，之後就會公布《鬼滅之刃》第二季的正式播映日期。

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故事方面，遊郭篇講述上弦之六墮姬隱身於品流複雜的夜遊區，趁機獵殺食物──人類！鬼殺隊九柱之一「音柱」宇髓天元的太太潛入調查後一去不返，於是派出炭治郎、我妻善逸、伊之助前去調查真相……

何謂吉原遊郭？家長為何反感？👇👇

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原來「吉原」是曾經真實存在的日本「尋歡區」，家長聽見「吉原」兩個字即「安已不」，那會細心了解故事細節、上弦之六可憐身世，年初動畫版發表時，網上罵聲四起，要求改寫劇情。

上弦之六：墮姬＆妓夫太郎 又是苦命人？👇👇

中國漫畫版已率先河蟹遊郭篇👇👇

日本點處理就未知，但有人發現中國版《鬼滅之刃》漫畫版中的「遊郭篇」章節，已經被改到體無完膚，上弦之六頭上的血全部消失、女裝內褲直接被裁走，而斬頭畫面更索性直接變成空白一格！中國網民在微博發出哀號：「黑白漫畫點解都唔可以畫血？」、「飛咗成格，不如唔睇好過」、「有呢招河蟹之呼吸，仲使咩再斬鬼」。不少人都估計《鬼滅之刃》第二季動畫版在中國播出時，一樣會被河蟹，希望香港區不要照跟，可以睇原汁原味日本版啦！

圖/微博@少年JUMP吧）

圖/微博@少年JUMP吧）

富士電視台怕得罪原作fans：「原汁原味改篇」

不過奪得《鬼滅》播放權的富士電視台，9月5日在網上發布會就明言「遊郭篇」會堅持忠於原著，製作組表示內容的審批跟平時的作品沒有兩樣。「富士電視與集英社、Aniplex、ufotable合作，作品未播出已引發社會現象，收到大量反饋，這是一個很大的鼓勵。」其實《鬼滅》過去都是晚上11時播出，始終內容斬頭見血，不可能在兒童番組時間播放，所以不要誤會第二季是因為劇情問題而變成午夜番組。

《鬼滅》漫畫收購價暴跌👇👇👇

二手漫畫價值僅剩30日圓（約港幣2元），比其他人氣作品《五等分的花嫁》、《Dr.STONE 新石紀》的150日圓還要便宜。如果動畫再魔改得罪fans，這頭生金蛋的雞可能就會死掉。

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有傳富士根本不擔心家長的反感，覺得他們只是不了解故事內容，誤會可在播出後解除。反而集英社因《約定的夢幻島》第2季魔改劇情，被原作fans鬧爆，B站網上評分由9.8點暴跌至2.7點，擔心再亂改《鬼滅》會自毀生金蛋的雞，才會派發定心丸講明會忠於原作。

第2季TVB都爭緊？

另外，有傳TVB將爭奪第二季播映權，但記者就當然希望繼續由Viu播，廣東話配音不用轉來轉去、重新適應。

同場加映：鬼滅之刃上弦之月設計原型考究👍👍

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原文連結：《鬼滅之刃》粉絲神觀察揭上弦鬼原型 6大上弦鬼全是疫症化身？