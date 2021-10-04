《eFootball 2022》Konami免費足球遊戲在Steam上架，這款「免費版Winning Eleven / PES」目標是靠DLC及網上對戰賺錢賺人氣，然而推出後卻引來網民一面倒不滿，九成Steam玩家給負評。只因遊戲細節上極為多Bug，美斯C朗及各球員的樣子像不合格的小學生美術畫作，球員動作、3D模組都狀況百出，網民及YouTuber齊齊Cap圖拍片恥笑！



天外飛仙？嘩，美斯嚟嘅喂！

將《eFootball 2022》（圖右）同《FIFA 22》（圖左）美斯一比，高下立見。

青山走犯版C朗拿度

C朗的樣子超樣衰，少似曼聯奧脫福球場外那個樣衰銅像。



Konami《Winning Eleven》（美版：Pro Evolution Soccer）重新整合為「eFootball」系列，遊戲Unreal引擎重製，以免費玩、DLC形式營運，希望吸引玩家，成為電競項目熱門作品。《PES》操作法和節奏本身跟《FIFA》是各有特色，好不好玩要玩過才知道，但3D球員走樣，被人cap張圖、拍條片就一傳十、十傳百！konami隨後亦出了官方聲明，表示會在遊戲平衡性、場景、球員臉部CG、動作與移動問題作出審慎改進，質疑，並對玩家致歉。究竟今次Konami是不是玩「暗黑商法」駁宣傳，「Any肥」一齊來睇睇：

走樣、甩頭、連體！eFootball異靈靈異照圖輯！

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網民平永 Winning CG其實唔係咁差

亦有網民另外cap圖為《eFootball 2022》平反，表示其他好多球員的3D模組其實做得比《FIFA 22》更像真。

同場加映：FIFA 22曼聯C朗未算最強 英超德意法西聯賽 120位球員能力排名



意甲TOP20 伊巴仍然咁勁

估唔到人中呂布伊巴仍在TOP20之列

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美斯出走．西甲最強竟是他

美斯離開了西甲，究竟那個球員會成為西甲TOP20最強球員？

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德甲TOP20 拜仁多毛毛雙霸

德甲打全體．高過90分的高能力球員少，但84至90分的球員就好多！

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英超TOP 20 最強曼聯大師兄

C朗拿度36歲重返曼聯仍然屈機，雖然全Game計有兩個球星比他更強，但單計英超他的指數是第1位！

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法甲TOP 20定大巴黎正選名單

這個排名榜證明法甲球會實力非常不平均，一個美斯都玩晒。

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遊戲指數只供參考，還要講求操作。而在真實世界中也要考慮球員的操行、身體情況等外在因素，每年睇FIFA能力表，都是食花生吹吹水，不要太認真。

