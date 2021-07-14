Electronic Arts 美商藝電所推出的人氣定番運動遊戲《FIFA》系列，官方正式宣布最新作《FIFA 22》將決定於 10 月 1 日正式在 PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam、Origin）／Stadia 等平台推出。



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在這次的《FIFA》系列最新作中，除了將會收錄最新選手資料讓玩家們使用外，還將會針對 PS5／Xbox Series X|S／Stadia 等版本搭載獨創，一口氣聚集多達 22 名職業選手進行動態捕捉，並將他們在球場上的真實反應重現在遊戲中，藉此在賽事中追加超過 4,000 種以上各式不同的動畫演出，為遊戲帶來更加真實流暢選手動作演出的「HyperMotion」技術。

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