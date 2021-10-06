第二期消費券已經拎得，你有冇預留「筆直」買玩具？高達、迪士尼、比卡超、鬼滅、東京復仇者、咒術迴戰、進擊的巨人通通都有扭蛋，下文將介紹2021年10月推出的新扭蛋，同時再教你去一個擁有332台機的大型期間限定扭蛋場！



10月扭蛋名單相當平均，人氣作品有《鬼滅》、《咒術迴戰》、《高達》、《幪面超人》，連女仔喜歡的Sanrio角色、《Pokemon》、《蠟筆小新》都有份。最意外是有Netflix奇情作品《終末的女武神》，不過可惜是角色不包括「托奶女神」。

Netflix奇情作品《終末的女武神》竟然會出扭蛋。（BANDAI圖片）

心水推介：《蠟筆小新》野原家圍爐一家親人型情景

這套扭蛋如果集齊全套就可以重現小新、爸媽、小葵一家圍在被爐桌的場景，細心到連小白跟狗屋都有埋，還附送奶樽、玩具箱等小物。(全6款／300日圓／10月第3週)

重現小新、爸媽、小葵一家圍在被爐桌的場景（BANDAI圖片）

10月份30套扭蛋（點圖放大）

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南昌站期間限定扭蛋場有10元特價蛋！

相信仍有扭蛋玩的朋友都知道，10蚊蛋幾乎已絕跡香港，扭隻手指甲咁細的公仔，都要30元。近日南昌站 V Walk有個「 BANDAI 扭蛋運動日」活動，即日至10月17日每日都有332部機提供300多種扭蛋畀你扭。而當中除了10月新貨，還有「扭蛋打氣區」，全部扭蛋$10或$20。

南昌站 V Walk有個「 BANDAI 扭蛋運動日」活動。

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另外，展期內星期六／日以及公眾假期還有為親子玩而設的「扭蛋獎牌工作坊」，只要扭2隻蛋，拎住蛋紙就可以參加一齊整獎牌（限3至14 歲小朋友）。抽滿5隻、10隻蛋又再有紀念品送。

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