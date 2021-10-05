10月第2輪電子消費券派發了，ACG迷又可以去買Game、買高達、買漫畫，即睇旺角區信和、兆萬、好景等大場，超過50間Game鋪、漫畫店、玩具鋪的可使用消費券支付平台一覽。



買Gundam模型？何必30幾度出去掃街食炒……

其實高達模型的批發價在2020年尾已經開始加價，大部份鋪頭的定價都跟「肥趣」、「斗記」看齊，過去5、6算買Gunpla的日子已一去不返。既然都貴，出去掃街前其實可上網店TOYC睇睇，有機會不用行餐死執到罕有貨／新派發貨品，過500元訂貨更可享免運費，順豐站提貨亦得。

10月做眼鏡廠景品推廣，都抵買。

15間知名玩具店／網店收費方式一覽👇👇（點圖放大）

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22間game鋪Switch / PS5價格及支付平台一覽👇

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旺角信和中心是動漫精品及漫畫書集中地，這裡的各大鋪頭，究竟會接受那種消費券支付平台？

（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

👇👇消費券買遊戲／漫畫／音響 信和／好景／星際15店收費方式一覽👇👇

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👇👇同場加映：10月模型19款新作 SD韋基利復刻吸引（點圖放大）👇👇

10月不算有真正注目的模型大作發售，尤其是《高達》基本上沒有重頭作。不過可以留意Sunrise新機械人動畫《境界戰機》主角機 Kenbu 模型發售，轉轉口味砌高達以外的機械人。

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同場加映：👇👇$5000消費券買PS5／電腦產品 黃金商埸12店收費方式一覽👇👇

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本文所有資訊僅供參考，以店鋪最終決定為準。