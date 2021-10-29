Switch新作《Mario Party SuperStars》 （マリオパーティ スーパースターズ／）登場！它之所以敢稱《瑪利歐派對 超級巨星》，因為當中100款mini game除了新設計的，還有來自玩家意見，精選自N64、3DS、Wii 時代10款作品的最好玩4打小遊戲重製而成；除了4人合作，還有4人互鬥傷感情，3個蝦1個等不同經合，每款小遊戲都非常正，萬聖節派對必玩。



《Mario Party Super Stars 瑪利歐派對》本身是一個「雙六棋盤遊戲」，需要在地圖上投骰前進，進入指定格仔就要跟其他玩家一齊玩小遊戲。當中共100款mini game，係從Nintendo 64的初代《Mario Party（瑪利歐派對）》至Wii U的《Mario Party10（瑪利歐派對10）》歷代作品中嚴選，連大舞台都是血經典作取經，一定有一款你以前玩過，成功勝出小遊戲可以收集星星，爭取成為第一名。

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一個人玩．成班人玩都開心

每款mini game除了可以體感操作，亦照顧了喜歡按鍵的玩家，兩種操作都有，而且可以用不同款式手掣一齊玩。另外，就算家中不夠4人，你仍可以找A.I.角色，甚至Nintendo Online上網找找其他線上玩家／鄰近主機玩家一齊玩，不過Online play的話，每部機都需要1隻Mario Party SuperStars遊戲軟件。

平台：Nintendo Switch

人數：1至4人

類型：派對小遊戲合輯

發售日：10月29日

售價：$429（實體版／下載版）



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遊戲軟件由任天堂（香港）提供

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