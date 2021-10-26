機戰30｜《超級機器人大戰30》10月28日發售(PS4／Switch／PC)，萬代南夢宮遊戲在推出前夕上載最新PV影片，公開多部DLC下載限定作品，而當中包括人氣極高的《高達鐵血的孤兒》以及「咸蛋超人」《Ultraman》。傳聞《機戰30》各版本已經偷跑率先賣，究竟究竟買那個版才可以用《鐵血的孤兒》等DLC作品機體？



傳聞《機戰30》各版本已經偷跑率先賣（網上圖片）

鐵孤登場但要加錢買

《高達鐵血的孤兒》首次在《機戰》家用機系列登場，暫時已公開機體包括鐵華團兩部高達骨架機體：巴巴托司狼王式，還有高達古辛重鍛型，三日月的埋身戰非常粗暴有型！未知是只得機體參戰，還是會有相關劇情及版圖。

《機戰30》DLC2限定機體《高達鐵血的孤兒》巴巴托司狼式／高達古辛重鍛型

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Netflix《Ultraman》最強超迷你機體

第2套在DLC2加入《機戰30》的，是漫畫版改篇Netflix動畫《Ultraman》，它算是《超人》的平行時空作品，故事中是由人類穿著裝甲服去代表Ultraman戰鬥，所以戰衣只有一類般1米幾高，卻可以飛天、發射十字死光。

《機戰》登場機體分為不同體積級別，戰鬥中根據雙方的體積差會影響命中、迴避及傷害的補正；當中也有些經典的人類尺寸超細比例機，比如《驚爆危機》中的熊仔型戰鬥服「蹦太君」，還有《G高達》的東方不敗，全部可以1個打10個。

3位超人：早田／Seven／Ace 的畫風有點3DCG感覺，似乎是來自Netlfix動畫版《Ultraman》。

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《機戰OG》一對經典情侶機再現

《機戰30》紀念作品30周年，知名原創主角南部響介的古鐵巨人，還有他女友「優秀姐」艾克瑟的純白騎士當然會出場。

南部響介的古鐵巨人，還有他女友「優秀姐」艾克瑟的純白騎士。

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點先玩到？要買咩版先有《鐵孤》？

首先，所有平台的實體光碟／盒帶版《機戰30》會一般版跟Ultmate edition分別，後者追加31首主題歌曲，不包含任何DLC機體。想玩DLC1/DLC2機體，實體遊戲用家需要上eshop／PSN Store買4000日圓DL Season pass，或按自己喜好分別選購DLC1/DLC2。

聽說市面已經有偷跑版，但相當之貴，如果不想食炒又心急玩，其實可先免費下載試玩版，有4個版圖可以任玩，而save將可繼承到正式發售後使用。

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生產商： Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂

平台：Nintendo Switch／PS4／Steam）

售價：基本版 9,460日圓（約$650）/ 下載DX版 14850日圓（約$1040）/下載Ultmate版18150日圓（約$1270）／Season pass 4000日圓（約$280）/ Premium Sound & Data Pack 4000日圓/約$280）

下載版及實體版初回限定及附送DLC情報，請點擊以下圖輯：



同場睇：DLC1 櫻花大戰、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰

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