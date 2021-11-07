《超人Trigger》上坂堇・《幪面超人Revice》浅倉唯 史上最美女奸角｜幪面超人／咸蛋超人兩大系列新作人氣未算爆紅，卻齊齊跑出了兩位「史上最美女奸角」。早已介紹過《幪面超人Revice》女波士「阿基萊拉」浅倉唯，近日推出數碼寫真集大熱賣；同期作品《超人Trigger》女王系「咸蛋超人」妖麗戰士卡爾蜜拉終於現出人類形態！竟直接由她的配音員上坂堇扮演，她不單顏值高過很多女演員，身材也非常出眾。



（左）《超人Trigger》妖麗戰士卡爾蜜拉真身：直接由配音員上坂堇扮演！（右）《幪面超人Revice》女波士浅倉唯在拍戲前其實是聲優女團idol。

（左）《超人Trigger》妖麗戰士卡爾蜜拉真身：直接由配音員上坂堇扮演！（右）《幪面超人Revice》阿基萊拉浅倉唯在拍戲前其實是聲優女團idol。

上坂堇（上坂すみれ）已經是聲優界極為出名的一員，顏值跟身材向來出眾，走蘿莉塔服裝路線。她大學修讀俄國史、精通俄文，而且很喜歡俄羅斯軍隊，加上有參演《少女與戰車》，fans都尊稱她作「政委」。最為人津津樂道是她絕非只得萌妹一面，曾不甘被網上性騷擾而停用Twitter／IG，作風強悍！《超人Trigger》中殘忍又魔性的女王系「咸蛋超人」妖麗戰士卡爾蜜拉宣布由「政委」聲演，fans都同意選角出色。

不過《超人Trigger》本身人氣卻不怎樣高，男主角被罵行為弱智，傳聞第6集播出後暫停放映，正是因為要重整劇本走向。重新出發的《Trigger》的確漸入佳境，而一直只以「咸蛋超人」形態現身的妖麗戰士卡爾蜜拉，竟然也變回人身，而且直接由上坂堇自己擔演，一身黑色皮革連身裙，配以黑色蕾絲手袖，高冷性感！

早期官方並沒有公開上坂堇本身會真人演出卡爾蜜拉的人間體，出場同日她更在網上公開合照，難怪相片會被fans瘋傳，令《Trigger》的人氣更盛。

上坂堇與卡爾蜜拉的合照被fans瘋傳，令《Trigger》人氣更盛。

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😍😍😍上坂堇三圍不公開 有傳是E Cup😍😍😍

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上坂 すみれ profile出生日期：1991年12月19日（29歲）

血型：O型

身高：160cm

三圍：不公開，有傳E Cup

出身地：日本神奈川縣

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Revice人氣不上不下 唯一看點竟是女奸角浅倉唯

《幪面超人Revice》方面，人氣既不及令和首作《01》高，亦不如令和2騎《Saber》般被罵垃圾，不高不低人氣普通，卻彈起了一位女奸角「阿基萊拉」（浅倉唯 演），她是劇中邪教的女波士，穿著雖然不露肉，卻富有性感美，而且神態一時性感一時可愛，吸引了很多fans。

浅倉唯數碼寫真集《イツザイ。》(YJ PHOTO BOOK圖片)

淺倉唯曾在2016年以另一藝名花川芽衣參加聲優女團7/22，樣子甜美、聲線又萌又斯文，改名淺倉唯後忽然走性感成熟路線，11月連續為5本漫畫雜誌拍泳裝照，力谷自己的數碼寫真集「イツザイ。」，即睇一系列水著美圖。

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淺倉唯亮相《幪面超人REVICE》畫面，以及其他精選靚相（含水着）：

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😍😍幪面超人Revice｜淺倉唯曾當偶像／IDOL時代美圖（點圖放大）😍😍

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淺倉唯 profile出生日期：1996年6月8日（25歲）

血型：O型

身高：157cm

三圍：B:85／W:56／H:82

出身地：日本青森縣

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