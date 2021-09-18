幪面超人Revice靚女淺倉唯首穿比堅尼　女團PRIS成員Paz被指撞樣

《幪面超人Revice》平成第3套拉打播出半個月，劇中扮演邪教女波士Aguilera 的淺倉唯率先跑出！觀眾齊齊尋找她女團idol時代的舊照欣賞，每到星期日劇集播出時，她的名字就會上twitter熱搜。更有趣是，有網民覺得香港偶像Paz跟淺倉唯長得很像，還留言叫她cosplay Aguilera。大家自己睇睇，兩位美少女究竟長得像不像。



（左起）香港偶像Paz、日本靚女淺倉唯

扮演邪教女波士Aguilera 的淺倉唯。（《幪面超人Revice》節目劇照）

點擊下圖觀看淺倉唯亮相《幪面超人REVICE》畫面，以及其他精選靚相（含水着）：

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淺倉唯在2016年曾以藝名花川芽衣參與「AKB之父」秋元康主理的聲優+偶像女團22／7。她樣子甜美、聲線又萌又斯文，平時在SNS都以清純GFable形像示人，後來她因為生病退團，久休復出改名再出道，首個重要工作就是參演《幪面超人Revice》挑戰自我扮壞女人，近日更首次接拍水著寫真。

淺倉唯水著寫真（_asakurayui IG圖片）

😍😍淺倉唯首輯雜誌水著look美圖（點圖放大）😍😍

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😱😱香港女團PRIS成員 Paz 被讚與淺倉唯似樣😱😱

PRIS -プリス-是一隊以修女為形像的香港女團，可說是另一支知名日系組合「乙女新夢」的同門姊妹。成員Paz本身也以個人身份參與Cosplay活動，她的fans應該也有涉獵日本動漫作品吧，《幪面超人Revice》播出後，不少人都向她留言，齊齊話Paz跟Aguilera淺倉唯很像！

Paz是香港日系女團PRIS -プリス-成員正在ACGHK 台上向信眾「佈教」。（PRIS -プリス-facebook圖片）

PRIS -プリス-是一隊以修女為形像的香港女團（PRIS facebook圖片）

😍😍Paz Cosplay相片及私服照（點圖放大）😍😍

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（paz_rosenberg_IG圖片）

網民投票7成話唔似．可能是角色型像影響觀感😆😆

Paz本人後來亦在IG搞投票，7成人都表示「唔似」（笑），PRIS -プリス-的演出帶有「佈教」的風格，fans會自稱「信徒」。而淺倉唯扮演的Aguilera，在《Revice》中正好亦主理一個狂信組織 Deadmans，更會召喚狂信者體內的惡魔！或者因為這個巧合，才會令人覺得Paz像Aguilera吧。

Paz早前在孟蘭菲花演唱會中以殭屍形像演出，角色氣質跟Aguilera有點像，細心看五官卻完全不像。

Paz在IG回答fans留言，她表示並未看過《Revice》，但見很多fans繼續留言表示想看她cos，笑言如果將來有「拉打」coser叫她一齊玩，或會考慮以Aguilera形像出現。記者自己也相當期待！最好PRIS -プリス- 四位成員一齊cos「拉打」女角吧。

paz_rosenberg_ IG截圖

PRIS -プリス-公式facebook（連結）

淺倉唯IG (連結)

同場睇：8位平成令和幪面超人拉打女神👇👇

《幪面超人聖刃》女主川津明日香長腳身材好

《幪面超人聖刃》即將完結，當初在記者會比男主角引吸引的川津明日香，不知是否得罪了劇組大佬，由頭到尾都是一個只會怪叫、扭表面容的「二打女」配角，令人覺得非常可惜。但不緊要，我們來看她的美圖好了。

川津明日香《幪面超人聖刃》女主角圖片（asuka_kawazu IG圖片）

😍😍九頭身川津明日香美圖（點圖放大）👇👇👇

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