「佢細路仔嚟啫！」很多家長都喜歡用這招去推卸責任，自己管教不足還要別人買單。台灣dcard討論區有位網民分享，家中價值50000新台幣（約14000港元）的高級娃娃，慘被來家作客的年幼表妹玩到支離破碎；事後姑媽只肯賠償5000新台幣，更長輩式教訓事主：「為何不鎖好房門」、「不能跟小朋友計較」。事件在網上瘋傳後，網民更幫樓主發現了事件更驚人的真相，馬上看後續！



先看事發經過：

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事主後來用LINE跟姑媽講數，可對方不單堅持只賠5000新台幣，更搬出「她只是個孩子」這免死金牌，反過來怪事主跟小朋友計較…人家是來跟你家長計較好不好？因為警方也表示此事件難以用刑事毀壞去提告，懂法律的網民說，其實可以民事索賠，但將會花很長時間處理。

事件在網上討論熱烈，連台灣Yahoo、台灣蘋果日報也有報導，事主以為用公眾力量可以令姑姑認錯賠償，可是她太天真了……姑姑甚至動用到情感勒索招數：

將家事搬上網絡你真係好幼稚！搞到咁唔愉快你點對得住自己屋企人？5000要唔要！唔要就擺！

樓主當然嬲到爆炸，而且跟網民的討論，她更發現了一個驚人的真相……

人類總是重建同一錯誤：

日本宅民被親戚小孩玩壞絕版模型 獲賠28萬元

這類事情當然不是首次發生，將來也會繼續發生。日本一名御宅族，被他表妹的兒子爆開了房門，潛入他收藏絕版模型的玩具房，豪氣的玩爛了大批絕版收藏模型玩具。怪獸家長最初想抱歉了事，後來又搬出「唔好同小朋友計較」這招……

最終由表妹的父母代為賠償28萬港元。

日本宅民被親戚小孩玩壞絕版模型 獲賠28萬

最後，男人果然才明白高達的價值！表妹夫竟然幫理不幫親發聲：「咁我而家返屋企割爛晒你啲手袋皮鞋然後唔賠好唔好？」最終事件解決，由表妹的父母出手賠償共28萬港元給事主。