連登仔以為大富翁坐監不能收租 這些坊間規則原來許多人一直玩錯｜世上最經典的Boardgame之一「大富翁」相信很多人小時候都有玩過、長大成人的當下也不時會拿出來玩，不過大富翁的正式官方玩法原來很多人都沒攪清楚，以坊間流傳「港式」玩法遊玩大富翁的人也不在少數。最近政府公布即將放寬防疫措施，如果打算和朋友聚會玩Boardgame，不妨學學官方規則，也許會對整個遊戲有所改觀。



香港流傳坊間玩法錯誤多 官方規則節奏更快更刺激

不少人玩大富翁之前都未必會認認真真觀看說明書看官方玩法，也因此坊間流傳不少「港式」玩法，例如「必須要踩中自己的地皮才可起樓」、「每次起樓只可起一間屋」、「坐監時不能收租」等，這些坊間玩法雖然不能說完全沒有趣味，但起樓限制多之下往往令一局遊戲的時間大幅延長。其實大富翁的官方規則會比坊間「港式」玩法節奏快得多，甚至不用一小時就能完成一局，相當緊湊。

大富翁人人都玩過，但未必人人都玩對

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即睇大富翁正式玩法和「港式」玩法分別：

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正式規則和港式規則最大的分別是「收齊一條街即可隨時起樓」「起樓次數無限」以及「踩中無人土地又不買的話，該土地馬上拍賣」；運氣好的話自己踩中一兩塊地皮再靠拍賣即可收齊一條街起樓收貴租。而玩家之間也可自由交換地皮，當有人齊一條街後，其他玩家就會意識到要急起直追，從而自發互相交易湊齊街道起樓對抗。因此在官方規則下，往往行三幾個圈就會開始人人收齊一條街不停起樓、租金大手交易，比「港式」規則不知道要擲多久骰子才能再踩到自己的地皮起樓爽快刺激得多。

建議大家都可試試接官方規則玩一次，會發現和自己印象中的大富翁完全不同。

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