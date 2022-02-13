《鬼滅之刃遊郭篇》動畫第十集再一次震撼粉絲，「錢之呼吸」再次出現，「音柱」宇髄天元大戰妓夫太郎一躍成為經典。近日，網民就再次為《鬼滅之刃》評選真人版角色，其中重點討論的當然是在《遊郭篇》有活躍表現的「音柱」。不過，網民對「音柱」的印象，比起華麗的招式，更着重在他擁有 3 個老婆這設定上。



音柱-宇髄天元 在與無慘對抗的一生中，仍能有三位老婆陪伴，羨煞旁人（《鬼滅之刃遊郭篇》動畫截圖）

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【音柱-宇髄天元】

最華麗的鬼殺隊成員，音柱不論是外表﹑招式，還是生活都和華麗畫上等號。這名祭典之神（自稱）為令觀眾留下深刻記憶的，除了和妓夫太郎的一戰外，就是竟然在每日和鬼對抗的時代，風流的擁有 3 個老婆。

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網民就針對這一個特點，推薦「時間管理大師」，同樣有三名女伴的鄧兆尊為真人版音柱。當然，在外形上很難把兩者拉在一起，但要找一個公開有多名伴侶的就更難。

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另有網民就認為，應找近期緋聞極多的 MC 張天賦來演音柱，和他傳緋聞的 Ash﹑Santis 更是不少粉絲的「老婆」，網民更笑稱：識音樂！

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資料來源：LIHKG

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