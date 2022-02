Nintendo Direct｜風花雪月無雙、Switch Sports 壓軸發布極驚喜

【Nintendo Direct / Switch / NS / 任天堂】不經不覺離上一次任天堂官方直播發布會「Nintendo Direct」也有一段時間了;任天堂在剛剛香港時間2月10日早上6時播出了最新一集的Nintendo Direct,公開了大量將於今年內推出的新Switch遊戲情報,以下為發布重點整理



今次Nintendo Direct打頭陣的是火焰之紋章《風雪花月無雙》

新作數量多 壓軸公布Xenoblade 3極驚喜

不經不覺上一次Nintendo Direct已是約4個月前的2021年10月,當時是動物之森DLC的發布會。今次是2022年首個Nintendo Direct,節目長達40分鐘,而且公布的許多都是完全新作而非以移植/重製作品為主,情報量和新作數量都令人十分滿意。

是次發布重點有《風花雪月無雙》、《太鼓之達人》系列最新作、《Mario Striker》系列最新作、《Nintendo Switch Sports》、《Live a Live》重製、《Mario Kart 8》賽道DLC Pass等,以及最令人意外事前沒有任何消息的《Xenoblade 3》異度神劍3。

即睇2022年2月Nintendo Direct發布會重點:

2022年2月Nintendo Direct發布會重點:

1. 火焰之紋章 風花雪月無雙

題如其名是風花雪月的無雙改編遊戲。之前的薩爾達無雙叫好又叫座,期待今次風雪花月無雙能做出相同水準。2022年6月24日發售



2. 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

系列最新作,收錄紅蓮華、Marigold、夜に駆ける、迴迴奇譚、MEGALOVANIA等多首人氣動漫遊戲、J-Pop歌曲。另外也加入了4人協力合奏、攪鬼對戰等新多人模式。本體收錄76首歌曲,另外將會推出可遊玩超過500首樂曲的訂閱(Subscribe)服務。遊戲預定2022年內推出。



3. Mario Strikers Battle League

Mario系列5v5足球遊戲,不過上一集好像已是2007年,相隔十多年的新作。玩法是「少林足球」般的無規則5v5格鬥足球,可以直接撞開對手搶波、使用龜殼等道具攻擊對手,以及使出各種必殺技等。另外遊戲有裝備系統,玩家可以為每個角色配置不同裝備改變他們的能力,打造出自己的理想球隊。支援線下8人對戰、另有球會系統,玩家可和朋友們組成球會,再線上和其他球會對戰。預定6月10日發售



4. Splatoon 3 Salmon Run Next Wave

即將推出的Splatoon 3中的4人協力模式,看起來應該是類似守城式的生存玩法。玩家要在關卡中對抗來襲的鯊魚等敵人,不少強敵會有特殊攻擊。打倒敵人收集到足夠的鮭魚卵 (イクラ)之後,再將魚卵投進收器中即可過關。



5. SD Gundam Battle Alliance

SD高達系列新作,採用動作RPG玩法,戰鬥上大概和當年的SD Gundam Online類似。設定是高達世界各個時間線發生錯亂,來自不同的作品的機體穿越到其他作品中,玩家就要幫忙修正世界線。預定今年內發售



6. 星之卡比Discovery

系列新作,今集加入了新系統「大咀變形」(ほおばりへんけい),類似將自己付身在死物身上,從而獲得其特性。例如和升降台合體就可變成升降台,再解體就能自己去到更高的地方;又或者吸滿了水之後就可以使出水炮。當然經典的變身能力也會登場。預定3月25日發售



7. Live A Live重製

今次發布會一大驚喜,經典RPG遊戲《Live A Live》以八方旅人的HD-2D系統重製成新遊戲;完整保留了故事以及6個可自由選擇次序的編章。預定7月22日發售



8. Nintendo Switch Sports

突然推出的Sports系列新作,可能因為Ring Fit持續大熱才推出現在才出吧。有羽毛球、保齡球、排球、足球、劍擊及網球共6個遊戲。全部支援體感操作,足球的話更可用綁帶將Joy-Con固定在大腿上用腳操作射門。6款運動都支援網上對戰,更設有Ranking系統。4月29日發售



9. Mario Kart 8 Deluxe賽道追加Pass

將歷代的經典賽道重製的DLC Pack,總共會有48條賽道,直到2023年末分6次推出,即每次更新8條賽道。不過既然出了這個DLC,看來Mario Kart 9暫時是無望了。另外必須一提是如果是「貴版」Nintendo Online會員,將可以免費遊戲此DLC Pack,多了一個升級去貴版的理由了。售2500日圓、3月18日發售。



10. Xenoblade 3 異度神劍3

今次Nintendo Direct的壓軸發布,也是最大驚喜。官方宣傳語是「連接Xenoblade系列的未來、兩個國家的故事」。舞台是アイオニオン大陸上交戰中的兩個國家,分別是使用機械技術的「ケヴェス」以及操縱以太的「アグヌス」。故事則由6位不同出身所屬的少年少女演繹。預定2022年9月發售,很可能比荒野之息2更早推出。



雖然今次發布會的內容令人十分滿意,但惟一美中不足處是沒有任何荒野之息2 BoTW2的新情報,玩家們要再等等了。

2022年2月Nintendo Direct公開作品一覽:

火焰之紋章 風花雪月無雙

Front Mission重製

太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

Mario Strikers Battle League

Splatoon 3 Salmon Run Next Wave

No Man's Sky

SD Gundam Battle Alliance

Portal 1&2合集

Cuphead: The Delicious Last Course

Metroid免費DLC

Chrono Cross Remaster

星之卡比Discovery

春ゆきてレトロチカ

Disney Speedstorm

太閤立志傳V DX

Kingdom Hearts Series Cloud Version

Live A Live重製

Nintendo Switch Sports

Triangle Strategy 1~3章試玩

風之克羅洛亞 1&2高清化

Loop 8

陸行鳥GP

十三機兵防衛圈

eBASEBALL實況野球2022

鬼滅之刃火之神血風譚

GetsuFumaDen: Undying Moon

Mother

Mother 2

Mario Kart 8 Deluxe賽道追加Pass

Xenoblade 3 異度神劍3



