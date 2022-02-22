《鋼之鍊金術師》20 週年神秘企劃開始倒數　真人版還是3D動畫？

日本漫畫家荒川弘，也就是大家俗稱的牛媽，其經典代表作品《鋼之鍊金術師》至今仍為超高分的神作之一，去年迎來了作品誕生的 20 週年，官方洋洋灑灑地舉辦了原畫展，以及推出智慧型手機遊戲等企劃來慶祝這個令人雀躍的時刻，



沒想到官方對於 20 週年的熱情遠遠不止如此，近日更宣布了全新企劃，並且增開了特設網站公布了首波視覺圖！神秘的畫風以及網站右上角的倒數天數都讓粉絲們好奇心爆棚，只可惜目前資訊有限，只好靜靜等待公佈完整內容的那天了！

早前在日本舉行了《鋼之鍊金術師》 20 週年原畫展。

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《鋼之鍊金術師》神秘企劃？

在官方架設的網站視覺圖中，以額頭有交叉傷痕被稱作傷疤男的「斯卡」為主角呈現，看來這次企劃的核心肯定與他脫不了關係了，官方也留下了「如果你們有『創造者』，那就表示同時也有『破壞者』」的台詞在旁，與「斯卡」本身破壞物體的能力互相謀和，根本妥妥的主角無誤了！官方的倒數字樣也落在今年的 3 月 2 號，看來屆時便會公開完整的企劃內容了，在此之前大家先好好的期待一番吧！

真人版還是 3D 動畫版？網友跪求別搞砸就好！

不過關於全新企劃內容，大家的猜測都還蠻一致的，因為官方釋出的視覺圖，看起來就像是「斯卡」角色的真人化，或者 3D 動畫後的模樣，應該會是其中之一沒錯了，不過是影集還是電影就不得而知，只是有鑒於《鋼之鍊金術師》在 2017 年曾上映的真人電影的差勁表現來看，觀眾對此感到心有戚戚焉， 當時的電影更造成了許多粉絲心中的陰影，看過的觀眾紛紛勸告大家「千萬不要看！」，只求這次能夠好好的用心改編，別再重蹈覆徹啦！

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