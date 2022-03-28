外國調查機構預測2024年有任天堂新主機｜對於機迷來說除了玩遊戲之外，任天堂、Sony和Microsoft三大主機製造商之間的競爭也是件有趣的事情；最近外國調查機構「DFC Intelligence」就公開了2021年主機遊戲市場的調查報告，以及對未來幾年遊戲業界的預測，預期2024年任天堂就會推出新的主機。



2024年將有任天堂新主機 和微軟一同搶攻Sony市佔率

據DFC Intelligence最近公開的調查2021年的家用遊戲軟件市場佔有率，Sony仍為領先的43%，任天堂和微軟則分別佔37%和20%。但報告亦預期微軟的佔用率將在未來幾年陸續增加，現時預測是到2026年時，Sony和任天堂的市佔率將分別下降到39%和34%，而微軟的市佔率將增加到27%。

現時Sony仍佔家用遊戲市場主導地位

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即睇外國調查機構預測任天堂新主機及未來遊戲市場佔有率走勢：

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如此預測的原因是DFC Intelligence預期任天堂將會在2024年推出新一代主機，因此到2026年時三大主機的佔有率將更趨平均。報告亦特別提到現時PS5是「最大輸家」，因為其產量仍然遠未能滿足需求，Sony亦在早前宣布2022年的PS5出貨量下調至1150萬部。目前預期到2023年春季PS5的供應狀況才會較為舒緩。

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2024年任天堂有新主機是很合理的猜測，畢竟Switch於2017年推出，到2024年時已是第7年，以家用機周期而言是應該要換代的時候了。事實上去年沒有推出Switch Pro而是推出Switch OLED已令不少機迷意外和失望，希望任天堂很快會有令人振奮的消息公開吧。

應該很多人都會想以高清60FPS來遊玩Switch上的各款名作（印象圖片）

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同場加映：傳聞PS5 Pro將於2023年尾推出



次世代遊戲主機PS5已上市約有一年半，但現時供應仍是嚴重短缺供不應求；但那邊廂最近又有關於PS5的改良型號「PS5 Pro」傳聞推出，指PS5 Pro將於2023年尾推出。👉👉看全文：S5 Pro 2023｜傳聞下年尾推出性能大增！網民：終於可以買到PS5