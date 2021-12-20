2021年的玩具figure水準平均有提升，但玩具界的「中伏事件」整體則比去年「精彩」得多。最爆當然是信和中心某玩具店無法向客人提供訂購貨品，TVB《東張西望》跟進，過百苦主排隊追討欠款的事件。另外還有大量玩具延期、高達模型供不應求導致嚴重炒賣等等問題。



疑似走數無貨派事件

近年玩具figure銷售模式早已換成推出1年前未看過實物就單靠官方圖片付錢預訂的玩法，收貨反貨不對辨本身已是一大風險，但如果你付了錢、訂了貨卻沒貨收，就更加「伏」，近期TVB節目《東張西望》報導，有過百玩具在旺角、油麻地兩個玩具集中地的實體店訂貨，拖超過1年仍然無貨可取，節目播出後過百苦主集中在信和中心要求退訂。

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TVB《東張西望》節目YouTube版截圖

TVB《東張西望》報導 百多人包圍信和玩具店

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事件與一家名為Tomxxxhxxxkxxx的公司有關，由於跟某日本知名玩具車品牌同名，容易令人聯想到他是代理商，所以名稱早就被受質疑，該公司在旺角信和中心、In’s現時點有數間名為「吉x玩具」的實體店，亦以Tomxxxhxxxkxxx名義在旋拍、FB marketplace開訂玩具。在連登三不五時就會有人問「Tomxxxhxxxkxxx是否黑店」「有沒有苦主」等討論：

連登討論區截圖

連登討論區苦主集中討論留言

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根據網上留言所指，該店早期賣爆旋陀螺起家，近年趁著玩具熱潮加訂BANDAI超合金、SHF、Metal Build玩具，不時都會零零散散的苦主開始在各玩具討論區「揮手」求助，表示到了推出日拿不到貨，要求跟進無人理、退錢亦難過登天；曾有自稱業內人士爆料，該玩具店的劉姓店主，在日本上野並無開鋪，並爆料說代理已經不再向劉供貨，所以要四圍在其他零售掃貨應付客人需求，入不到貨的就一直拖。

TVB《東張西望》節目YouTube版截圖

直至11月，有苦主集體向傳媒及警方求助，12月初連電視節目東張西望都跟進報導。一時間大量有跟該店訂貨的苦主，集體殺上其信和的門市，部份買家拿取金額相約的其他貨品抵數，但仍有部份買家被成功取回貨款。現在TomicaHongKong大部份分店已經沒有開店，店外有管理處的通告，事件已由警方跟進。

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