上傳絕版27年Mario攻略本遭任天堂要求刪除 up主：不敢挑戰法務部

上傳絕版27年前Mario攻略本遭任天堂要求刪除 up主不敢挑戰地上最強法務部｜任天堂一直對二次創作等社群內容十分寬容甚少規管，但一涉及到自己的版權物被直接侵權，如盜版、破解等的時候就絕不姑息，而任天堂而向來以「最強法務部」聞名，只要打官司幾乎每戰必勝，基本上被任天堂找上門時都只能乖乖投降。但最近一次任天堂關於一本攻略書籍的「正義執行」，卻引起網上一陣討論。



上傳絕版多年攻略本遭任天堂要求刪除 不敢挑戰最強法務部

在3月中外國推特網民「Comfort Food Video Games」於檔案保存網站「archive.org」上傳了在1996年出版的《Super Mario 64》攻略本「スーパーマリオ64完全クリアガイド」（Super Mario 64 Complete Clear Guide）的完整高清掃圖。但很快archive.org就收到來自美國任天堂的版權申訴，要求網站刪除相關檔案。而archive.org亦應美國任天堂要求將檔案刪除。

Comfort Food Video Games在推特發文表示已上傳Super Mario 64攻略本掃圖（Twitter）

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即睇上傳絕版27年Mario攻略本遭任天堂要求刪除 事件經過：

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在掃圖被刪除後，Comfort Food Video Games向外國媒體kotaku表示這本攻略是由日本任天堂於1995年授權Gem Books出版，他不知道美國任天堂是否有權利申訴相關版權著作權，但他亦表示無意挑戰任天堂的地上最強法務部。他對於攻略本掃圖被刪除表示遺憾，他表明自己十分明白保護知識產權和著作權的重要性，但他也認為上傳一本27年推出、已絕版多年的攻略本，根本不會對任何人構成實質損失（除了以高價出售此攻略本實物的人之外）。

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Comfort Food Video Games向kotaku講述事情經過（kotaku）

《スーパーマリオ64完全クリアガイド》的一大特色是用上真實的模型來重現遊戲中的關卡以說明遊戲攻略方法；惟這本攻略只曾在日本發售、不曾推出海外版本，同時此書已絕版多年，未有再版發售或電子化。現時唯一能入手這本攻略方法只有在eBay等二手交易網站上從其他用家購入，但因為絕版已久的關係，價格動輒要數百美元。

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314.8美金的Super Mario攻略本（eBay）

記者並非法律專家，但照常理想任天堂應該仍然擁有該攻略本的著作權 / 版權、有著一切正當理由要求網站刪除這些掃描本；但另一方面以現實層面來看，也許是正如Comfort Food Video Games所說，此攻略本已絕版超過十年，即使被上傳至網上，亦不會對任何人或團體構成任何實質損失。

遊戲攻略書籍對一般人而言可能無關重要，但對喜愛遊戲或遊戲史的人而言，舊攻略本是貴重的歷史資料；如果任天堂能放開一些、將這些舊攻略當作歷史資料自由公開，對Mario fans和遊戲歷史研究者來說肯定是美事一件，亦有助永久保存這些貴重資料。

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最後一提是記者在拍賣網站上搜尋此攻略本，發現在eBay上標價超過300美元（約2400港元），但在日本的Yahoo拍賣上4000日圓（約260港元）左右就有交易，不知道為何差距這麼大。

aucfan.com

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