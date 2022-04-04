外媒選史上最佳動畫Top 25｜動畫及漫畫在全球越來越受歡迎，推薦作品和動畫排名榜單也一直是動迷漫之間的熱門話題；而一個好的榜單對於推薦不熟悉的動畫的人「入坑」開始睇動畫也是十分方便。外國動漫遊戲媒體IGN最近更新了它的「史上最佳動畫Top 25」榜單，看看幾多套你有睇過吧。



IGN編輯部全力精選 上榜均為佳作 但口味與亞洲不同

上榜的25部作品光譜頗闊，由戀愛到熱血王道作品，由90年代到近幾年的作品都有，如果正好想找舊動畫補番，跟這個榜看亦是不錯。不過始終歐美動漫迷的審美眼光和亞洲人有些不同，榜單上較前列的位置未必人人同意、也有一些在港台日很受歡迎的作品未有上榜或只排在下游；如近年不論在製作還是演出上極受好評、人氣也超高的《JoJo的奇妙冒險》系列僅排18位，而有40年歷史的高達動畫更是沒有一部入選。

「鬼佬神作」星際牛仔Cowboy Bebop當然佔據榜單前列，可惜最近的Netflix真人版評價和坊間反應均相當麻麻

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即睇外媒選史最佳動畫Top 25（頭10名有編輯點評）：

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另外感覺挑選榜單的編輯應該大都是8、90後（或者是以8、90後為目標讀書來選出榜單），因為榜上幾乎沒有80年代以至再早的作品，最舊也就亂馬1/2、龍珠Z；如果是日本或港台這邊來選，應該會有《哆啦A夢》、《小飛俠阿童木》等經典懷舊動畫上榜吧。

外媒選史最佳動畫Top 25精簡版（點評請見圖輯）：

【第25位】美少女戰士



【第24位】月刊少女野崎君



【第23位】龍珠Z



【第22位】昭和元祿落語心中



【第21位】亂馬½



【第20位】Kill la Kill



【第19位】少女革命



【第18位】JoJo的奇妙冒險 - 星塵鬥士



【第17位】我的英雄學院



【第16位】Devilman Crybaby



【第15位】火影忍者 疾風傳



【第14位】Baccano!



【第13位】櫻蘭高校男公關部



【第12位】Code Geass 叛逆的魯魯修



【第11位】混沌武士



【第10位】FLCL



【第9位】幽遊白書



【第8位】新世紀福音戰士



【第7位】全職獵人



【第6位】靈能百份百



【第5位】第一神拳



【第4位】One Piece



【第3位】Monster（魔剎）



【第2位】星際牛仔 Cowboy Bebop



【第1位】鋼之鍊金術師FA



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記者自己心中的永遠神作《四疊半神話大系》也未有上榜（雖然湯淺政明的另一套作品Devilman Crybaby有上榜），十分可惜。

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