男人愛高達．女人決定去明白｜40歲的她看畢43集元祖：感動到哭了

《高達水星的魔女》10月新作宣布以女性當主角，加上《Wing》、《00》都有很多女fans，「男人愛高達．女人唔明白」這句話其實早已out了！不過，也有女性未能理解大男人為何會對「高達」如痴如醉。40歲的日本女設計師「ニシメグミ」對此也感好奇，去年9月開始獨自收看全43集《高達》TV版。



40歲的她、人生首次看完了43集高達的這檔事

40歲女性「ニシメグミ」是一位Sales Designer，她在21年9月開始，決定嘗試收看人生從未接觸過的《機動戰士高達》。7個月後她終於看完全43集一年戰爭TV版，並在個人網頁上發表了以女性角度出發的觀後感，相當有趣。

現在網上也有很多高達女性名人，比如衣著性感的高達模型片YouTuber東雲

「ニシメグミ」BLOG截圖

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對高達的基本認識極淺

樓主雖然是designer，但她並非動畫迷，敢跟別人說有看過的作品，只有《多啦A夢》、《龍珠Z》、《小丸子》，在收看片集前，她對高達的認知有以下5點：

1：駕駛名為Mobile Suit機動戰士的機械人戰鬥



2：故事舞台為宇宙



3：主角阿寶被掌摑的meme很出名



4：很多金句



5：推出大量商品



《高達 水星的魔女》10月新作宣布以女性當主角，屬於女性的高達時代要來了。

日本方面也努力開發發女性而設的高達相關作品（圖為漫畫《戀上HG模型的二人》）

何解忽然興起看高達？

「ニシメグミ」一直對高達零興趣，那為什麼忽然心動決定看高達？為何高達會如此受歡迎？為何其商品多貴也有男人買？另外，也在工作時，留意到幾乎所有男性都有點「高達元素」，而更重要的是，她的丈夫也是高達迷，早就想導她入坑！終於，對高達、甚至動畫也沒甚興趣的「ニシメグミ」，向丈夫表示要看《高達》！

女事主身邊的男人都好愛高達

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40歲女性首看《高達》7大感想

最後樓主總結了自己看畢43集《高達》後的感想，樓主認為高達故事寫得很深入，探討的主題也很有深度。故事寫出阿寶的成長，角色們的想法、傷悲，連敵軍自護的角色也細心描寫。她想向動畫迷道歉，一直以來睇少了動畫。

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