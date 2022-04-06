跑online官方都唔明點解未執｜相信在香港只要有接觸過電子遊戲的人都會聽過《跑Online》這款遊戲，當年跑Online在香港可謂盛極一時，由學生哥到社會人都有人大量玩家。不經不覺跑Online已經登陸香港15年，原來跑Online的香港官服到現在仍然在運營中、可以裝Game馬上遊玩，以至於連官方營運都出post指「自己都唔明點解仲未執」。



跑Online香港已營運15年 原來跑真係可以咁好玩

去年跑Online官方推出15周年紀念MV，由鄧麗欣演唱，更在影片描述中自嘲「估唔到跑左15年都仲未執」以及在影片最尾留下Hashtech #估唔到跑都仲未執，惡攪自己當年的電視廣告宣傳口號「估唔到跑都可以咁好玩」。查找一下，直到今日跑Online都仍然未執，官網仍在只要下載遊戲就能一齊跑；而其實跑Online也真的陪伴了許多人成長，應該不少老玩家時不時「撩起條癮」又會下載來玩兩玩過過手癮。除了跑Online之外，原來還有不少經典Online到現時仍有官方伺服器運作中，很多都是集體回憶級數，只是不知道仍然有幾多人在玩了。

跑Online不單是未執，更是一直有更新內容，如季節活動及新造型等

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即睇跑Online 15年都未執 10隻仍在生懷舊網路遊戲（Online Game）：

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值得一提是當年「MK神作」《勁舞團》也仍然在生，雖然當年由Gameone智傲集團代理的香港服已於去年結束營運，不過現時已由台灣樂意傳播重新代理，想重溫當年網上跳街舞感覺的話可以去玩玩。

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10隻仍在生懷舊網路遊戲清單：

【01】天堂



【02】楓之谷



【03】瑪奇



【04】跑跑卡丁車



【05】艾爾之光 Elsword



【06】巨商



【07】金庸群俠傳Online



【08】魔力寶貝Online



【09】仙境傳說 Ragnarok Online



【10】天翼之鍊 Talesweaver



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Fantasy Tale (跑Online主題曲) Official 15週年紀念MV

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