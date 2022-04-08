多位AV女優推特遭無預警封鎖 疑遭惡意檢舉 黑暗橋本環奈都中招｜許多日本AV女優都會經營自己的推特Twitter帳戶，作為自己作品的宣傳以及和觀眾互動之用，一些知名女優如三上悠亞、深田詠美等的推特跟隨人數更是以百萬計。但最近推特爆出災情，逾50位日本AV女優的推特帳號被無預警封鎖，中招者更不乏知名人氣女優。



遭殃AV女優均為特定事務所旗下 疑遭針對性惡意檢舉

過去一兩日，在推特Twitter上有多位日本AV女優的帳戶突然被無預警封鎖；不單帳戶的所有內容都不能再瀏覽，帳戶持有人本身也無法登陸。據悉目前已有超過50位女優遭殃，而被封的更不乏知名女優，包括擁有101 J Cup傲人上圍、IG追蹤人數多達54萬的知名女優JULIA，以及因長得像橋本環奈而成為一陣話題的奏音花音（奏音かのん）等。

有「黑暗橋本環奈」花名的AV女優奏音花音（奏音かのん）都中招被封Twitter account。

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即睇多位AV女優推特帳戶遭無預警封鎖：

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一位日本AV男優「結城 結弦」統計了是次「全境封鎖」的受害者名單，發現以「T-Powers」和「C-More」兩間經紀公司名下的女優災情最為嚴重，以下為部份受害者名單：

朝比奈ななせ(朝比奈七瀨)

朝田ひまり(朝田日葵)

泉結氷

天宮花南

市川まさみ(市川雅美)

羽咲みはる(羽咲美晴)

久留木玲

奏音かのん(奏音花音)

琴音華

河合あすな(河合明日菜)

君島みお(君島美緒)

汐世

桜空もも(櫻空桃)

辻井ほのか(辻井穗乃果)

橘ひなの(橘日向)

紬りお(紬里緒)

中尾芽衣子

野々浦暖

広仲みなみ(廣仲南)

初川みなみ(初川南)

槙いずな(槙泉奈)

森沢かな(森澤佳奈)

松下紗栄子

南乃そら(南乃空)

宮島めい(宮島芽衣)

美月桜花

岬ななみ(岬奈奈美)

ローレン花恋(Lauren花戀)

JULIA

明里つむぎ(明里紬)

青空ひかり(青空光)

希代あみ(希代亞美)

有坂真宵

月下あいり(月下愛里)

結城のの(結城乃乃)

夏希まろん(夏希栗)



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今次「全境封鎖」事件令人頗為意外，因為推特向來不禁止成人內容，而AV女優經營推特帳戶亦非新鮮事、在多年前開始已經有；而且AV女優的推文內容往往也不是色情或露骨內容，像是知名女優三上悠亞和深田詠美的推特內容多數是日常照片或花妝、穿著的分享。

不少AV女優的推特帖文都非常健康（三上悠亜@yua_mikami）

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再加上不單是AV女優，像是製作成人向內容的Cosplayer，或是在Onlyfans等網站上出售色情內容的女生也往往都有推特帳戶，而亦未見她們受到今次封鎖事件影響。相信是次並非是推特針對AV女優或色情內容作出的措施，有可能是受到惡意檢舉觸發網站機制從而令帳戶被封；事關過去曾經也發生過知名AV女優白石茉莉奈遭來自越南的惡意檢舉而令推特帳號被暫時封鎖的事件。

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