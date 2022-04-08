消費券上網買高達模型／Metal Build／Figure 這7家店收Tag & Go
消費券上網買高達模型、Metal Build、真骨雕｜現在的玩具figure動輒就一、兩千港元、那有錢！今個月有消費券，終於可以豪一豪，除了出旺角行商場，上網一樣可以買到不少日系模型玩具，更可用Tag & Go 消費券付款。
先「付」未來錢
由於消費券只可用於本地商戶，所以你不可以用在Amazon等海外購物網，不過香港都有不少玩具網店的，大部份也接受預訂，並可以消費券中的Tag & Go平台（部份需要連接apple pay）付款；有玩開日本玩具應該知，現在的高達、幪面超人figure，要早半年甚至1年訂購，否則有機會在推出後「高追」貴價現貨，現在以消費券訂貨，變相延長了10月使用限期，預早買定年尾甚至出年的玩具。
例子：真骨雕古迦 Titan Form
比如一隻$665元的真骨雕古加，現在4月先以消費券支付300蚊訂金，8月收貨時再付$365。
試一次你睇
預訂的方式都是大同小異，現在以本文介紹的其中一間鋪做次示範。
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7間香港玩具購物網推介
有一些網店，需要你先將Tag & Go連結到apple pay才可以付款，請留意。另外，Tag & Go無法用於PayPal，收PayPal的網店可以不用考慮。
本文所有資訊僅供參考，以店鋪最終決定為準。
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。