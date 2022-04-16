童年既動漫女神係邊個｜在不少動漫作品中「美少女」均是不可或缺的元素，而對不少人而言小時候看的動畫（卡通）裡的女角色更往往是「初戀」或「女神」一般的存在，相信只要是小時候有看卡通片的人都會明白。最近就有連登網民發帖討論大家小時候的「動漫女神」是哪一位，引來許多網民回應討論。



有動漫的地方就有美少女 童年看卡通邂逅動漫女神

雖然日本動漫由90年代到現在畫風大有轉變，不過不變的是每個時代的作品都會有「美少女」元素，而即使是2020年代的現在也仍然有不少人鍾情90年代的舊日式動漫畫風。動漫中的美少女除了外貌好看之外往往連行為和性格都很能吸引異性，對於情竇未開仍在看「卡通」階段的小男生而言往往會帶來很大衝擊，所以才成為「女神」深深留在記憶中。最近連登有網民發帖提問，引來許多網民回應自己的兒時的動漫女神，而且年代分布相當闊，由80年代到2000年後的作品都有人提及。

木之本櫻，一代人的初戀

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15個兒時卡通動漫女神 大量集體回憶（角色詳細介紹請見圖輯）：

【01】菅生明日香



【02】小早川美幸



【03】蓓兒丹蒂／貝璐



【04】桃子、莉莉、德姬



【05】日奈森亞夢



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【06】洞院麗奈



【07】木之本櫻



【08】安妮



【09】瑪倫（貞德）



【10】雲尼



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【11】天女獸



【12】夏娜



【13】愛野美奈子



【14】綾波麗／綾波零



【15】Saber



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