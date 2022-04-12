美國YouTuber Brandon William 嘗試像《龍珠Z》悟空一樣，身體、手腳裝上60kg鉛塊1整天，進行長跑、攀石、拳擊、游泳等「重力特訓」，脫下重磅裝備後，Brandon 會否變身為超級撒亞人？



273磅超重力特訓

《龍珠Z》悟空是個修行狂，除了重力訓練、精神時光屋，曾經在故事中長期穿著天神製作的超重榜上衣、護腕、靴子進行特訓，與天津飯決戰時脫下所有重擔，即時提升了行動速度，可說是「界王拳」的雛型！

平時拍健身、運動影片的YouTuber Brandon William，也是《Dragon Ball》fans，他決定要扮成悟空，穿上鉛塊背心，並在雙腕、雙腳上縛上合共60kg重物， 加上他自己的體重，足足達重273磅（124kg），只見他未開始訓練已經行動困難……而且因為世上並沒有物料能夠模擬天神為悟空特製，超薄貼身卻奇重無比的訓練裝備，Brandon穿上鉛塊後，要悟空橙色道服布料剪開才能穿上身，身型肥得像布歐。

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究竟有幾重？

Brandon將要負重進行一整天的特訓，而且連吃飯也要像悟空一樣大食！究竟成果如何？Brandon完成後有甚麼感想呢？

+ 4

悟空式負重特訓清單



1.穿上60kg鉛塊



2.早餐前跑一公里（1.6Km）



3.早餐要吞下兩碗豬骨拉麵及1碟餃子



4.拳擊特訓



5.掌上壓／深蹲／仰臥起坐 各200次



6. 270磅徒手攀石，模擬攀上花梨塔



7. 狂食壽司當午餐



8. 游泳及水底閉氣



睇網民留言，大家都很佩服Brandon的創意和實行構思的體格和堅持，表示當中不少項目，沒經日常訓練其實不太可能做到。有人建議他堅持做1個月，一定可以變身超級撒亞人，但更多人表示未變身前Brandon的膝蓋和關節應該就報銷了。

另外還有人表示Brandon要像悟空一樣做到超重力下單手掌上壓、單指倒立才算合格，Brandon卻豪氣回應：「我唔係吹水，我今年內一定會試單指倒立！」