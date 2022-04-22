PS5國行主機 正價玩到外國server 不用再食炒？｜你還未抽中PS5主機嗎？近日台灣玩家，發現PS5主機中國行貨（簡稱「國行」）竟然一直以正價發售，而且供應量源源不絕！淘寶運到台灣也不過16000新台幣（約$4000港元）。台灣知名YouTuber Joeman也買了一台，拍片解釋了購買國行PS5主機的優點和重大缺點！有個嚴重隱憂不建議新手嘗試？即睇原因！



台灣網紅以身試伏 多做一重步驟順利暢玩

上淘寶看看，PS5國行主機大量現貨，只售3590人民幣（約$4368港元），為何如此？因為就連中國玩家都不買呀！因為中國版主機必須要中國身份證實名註冊PSN戶口，並只能夠連接「國服」，未成年玩家晚上10至早上8時都無法打機遊玩。想打機的人，情願花多一點都要買香港版／日本版。不過網上流傳只要經一個步驟，國行PS5都可以成功刷機變成其他地區的版本，明明方法不算複雜，為何中國用家自己都不去刷呢？即睇YouTuber Joeman分析

YouTuber Joeman YouTube影片截圖

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中國國行PS5主機很便宜呀！

如何在其他地區玩中國版PS5主機？

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一文看清｜你是否適合買PS5中國國行主機？

另外，在台灣PTT討論區，也有購買了PS5國行的玩家分享心得，他很細心的將購買PS5國行主機的利弊列出來，你又看看自己是否能接受？

適合買PS5國行主機的人

1.你可以接受水貨



2.你對索尼所發行的中國版專用主機沒有偏見



3.你可以接受沒有保固的風險,或其他風險



4.你就是想要PS5 有預算，但台灣的大禮包 排隊等行為你都覺得太蠢了



5.你已經有一台一般版的PS5 還想要再一台



不適合買PS5國行主機的人

1.不買任何中國版的東西 對中國很過敏



2.不想負任何風險



3.不想多花任何錢,只想買原價的PS5



4.沒有朋友有PS5 (這點非常重要,最好是有朋友有一般版的PS5)



情報來源：YouTube／PTT遊戲區