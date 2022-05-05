NFT泡沫開始爆破，華爾街日報指NFT交易量下跌9成｜過去一年「NFT」（非同質化代幣 / Non-Fungible Token）興起，一時之間成為投資市場新貴炒賣風氣極熱，在藝術、遊戲等不同領域中也接連有百萬以至千萬級港元的成交；然而最近NFT炒風也似乎有回落跡象。



銷量下跌逾9成 NFT現時每日銷量不足2萬件

據《華爾街日報》前日（5月3日）的報導中引述數據統計網站「NonFungible」的資料，現時NFT的一手銷量每日只得約19000件，比去年9月時每日超過22萬件相比下跌超過9成。同時有進行NFT交易的「活躍（加密課幣）錢包」數量亦大幅下降，由去年11月巔峰期近12萬個下跌到最近不足14000個，跌幅接近9成。顯示不單是交投量，連交易NFT的人數亦顯著減少。

https://nonfungible.com/

👉 2022年四月新番表｜20套必追推薦 人氣漫畫改編、強檔續作均多

即睇NFT泡沫爆破 華爾街日報指交易量下跌逾9成 第一推文NFT貶值200倍



+ 5

👉 消費券課金買Game 八達通Tap & Go各平台均可 交Netflix月費都得

👉 消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

值得一提是在2021年3月，由推特（Twitter）創始人之一「Jack Dorsey」所發、世界上第一條的推文被製成NFT，當時由馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle的CEO Sina Estavi以290萬美元（約2260萬港元）的價格買下，轟動一時。今年稍早時份Jack Dorsey將這件NFT公開拍賣，標價高達4800萬美元；惟最高出價卻僅得1.4萬美元，比他購入時貶值超過200倍，離他4800萬美元的目標更是不足0.03%。最後Jack Dorsey將拍賣撤回。

👉 露西婭中之人玩原神fans瘋狂送石 狂粉欲買Acc陪玩引爆炎上事件

👉 潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一

遊戲業界對NFT興致勃勃 玩家卻不認同

另一相關新聞是日本遊戲開發商Square Enix最近將其旗下的水晶動力（Crystal Dynamics）、藝奪蒙特利爾（Eidos Montréal）等西方工作室連同《盜墓者蘿拉》等多個遊戲IP，以3億美元的造價賣給瑞典遊戲發行商「Embracer」。考慮到《盜墓者蘿拉》遊戲系統總銷量達8800萬、近年的重製版三部曲銷量也達3800萬是叫又好叫座的成功之作，3億美元的造價似乎有些太低，因而是次交易頗為令人意外。

Tomb Raider重啟三部步是近年叫好又叫座的遊戲系列

👉 騰訊終止旗下VPN加速器不再翻牆 中國遊戲玩家崩潰：國服哪能玩

Square Enix官方提到是次「重組資產」是「該交易通過推進對區塊鏈（Blockchain及NFT）、人工智能和雲等領域的投資，推動了新業務的推出」。但遊戲玩家普遍對在遊戲中加入NFT商品持反對態度，幾個月前Ubisoft推出自家的NFT平台「Quartz」，推出大量《火線獵殺》（Ghost Recon）的NFT商品；惟平台遭到玩家一面倒負及抵制，商品也乏人問津。再加上近來NFT的疲態表現，Square Enix是次交易及這個商業戰略能否成功實在令人存疑。

👉 外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻

玩家大力反對Ubisoft推出NFT商品

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士

NFT作為一個新興技術固然還有很多發展空間；但是隨著幾近瘋狂的炒風回落，越來越多人開始質疑這些NFT商品到底值不值那麼多錢。同時，NFT雖然可代表藝術品等獨一無二的數碼資產，但製作商品的人不必證明他們是原作者，盜用他人的藝術品、作品製成NFT出售等事件亦時有聽聞，而目前亦未有完善解決方法。

👉 機動戰姬：聚變新手攻略｜首抽、必練角色推薦 開局取4隻5星方法

👉 跑Online 15年後仍營運中未執笠｜10隻仲有得玩懷舊網遊玩過幾多