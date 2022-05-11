任天堂2021財報 利潤、Switch銷量皆跌 官方公布10大暢銷遊戲榜｜不經不覺又到了財務報表的季節，任天堂、Sony等大企業最近都公開了自己的業績，而任天堂雖然近來不多「炎上」事件看似順風順水，但有些意外地在財報中表明公司利潤和主機銷量雙雙下跌。



Switch成任天堂遊戲年銷量最高主機 官方公布10大暢銷榜

任天堂於5月10日公布2021年度財報，指因晶片短缺導致生產延遲下，Switch主機銷量自上市以來史上首次萎縮，致總營業額跌3.6%至1兆6,953億日圓（約1017億港元）、純利亦下跌0.6%至4,776億日圓（約287億港元）。

2021年度各Switch型號主機全球合共銷量為2300萬台，和2020年度相比減少約20%；其中一般版Switch銷售量按年下跌減33%至1,356萬台、Switch Lite更是暴跌57%至370萬台。但遊戲軟件銷量則有所提升，Switch遊戲全球銷售量按年增加2%至2億3500萬套；任天堂也公開了截至2021年3月底為止Switch十大暢銷遊戲。

Switch Lite銷情慘淡（任天堂）

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截至2022年3月31日為止，Switch系列機種全球累計銷售量達1億765萬台。其中一般版Switch為8,345萬台、Switch Lite為1,840萬台、OLED版Switch為580萬台。

任天堂預計因半導體短缺持續影響生產，Switch的銷售會再減少，預計2022年的營業額將下跌至1.6兆日圓、純利更將大跌3成至3400億日圓（約204億港元）。任天堂亦預估今年度Switch主機及遊戲銷量均會進一步下跌。

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雖然Switch已出貨過億部，但在Switch上大賣的全都是任天堂自家遊戲，對第三方廠商而言上了Switch也不代表能保證銷量。

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個人看法是2021年表現下跌是十分正常，除了半導體供應問題外，亦可能因為在2020年疫情巔峰期時，很多人都為了抗疫、隔離或減少外出而買了Switch在家打發時間，這些「潛在客戶」被發掘完之後銷量下跌是正常不過。

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