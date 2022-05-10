很多人說《One Piece》劇情被玩爛，但路飛開五檔爆發新能力也成功在網絡上帶動討論成為熱話。早前分析路飛吃下的「人人果實幻獸種尼卡」只有太陽神能力，但在《海賊王》1046話使用雷電攻擊凱多，可見他不只得1個神明的能力，但貌似少女版滿島光，專出OP分析片的YouTuber「Drop The Pizza」（ドロピザ），新片指路飛設定可能共參考了3個印度教神明！



連路飛造型都有「抄考」神猴．哈奴曼 Hanuman？

這條片之所以能引起話題，原因是「ドロピザ」提出10多理由全部有根有據，有圖可對比，證明路飛吃下的「人人果實尼卡型態」，當中包含了3個印度神話傳說中的神明，甚至連路飛背心、人字拖look，也是取材自印度神猴哈奴曼（Hanuman）！

貌似少女版滿島光的「Drop The Pizza」新片指路飛的設定參考自3個印度教神明。（影片截圖）

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首先，路飛全名叫Monkey D Luffy。神猴哈奴曼性格樂天，喜歡跳舞，能力是令身體膨脹，變成不同體型，與路飛的能力相當似。而路飛的紅背心、藍色短褲、人字拖打扮，都跟神猴哈奴曼非常似，令人懷疑尾田有參考其造型。

更令人覺得不謀而合之處，神猴：哈奴曼的父親是一個可以操縱風的神明。路飛親父蒙奇·D·龍，必殺技正好就是突風。

神猴：哈奴曼的父親是一個可以操縱風的神明，而路飛親父蒙奇·D·龍必殺技正好叫突風。

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路飛人設、能力取材自3大印度神明

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不能指控尾田抄襲

這類考證片，好玩在於能夠自圓其說，最終是否真有其事，就信不信由你。記者亦不是說尾田榮一郎的作品並非原創，如果這樣都算抄襲，《聖鬥士星矢》豈非也抄襲希臘神話？大家看完分析，開心一下就好，不用太認真。

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