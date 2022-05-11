SPYxFAMILY作者自爆不愛筆下角色僅是復健作 網民回應庵野也相同｜自從動畫版播出之後《SPYxFAMILY》就在全球爆紅牽起一陣熱潮，不單動畫本身大熱動漫迷瘋狂追看，作品中的洛伊德、安妮亞和約兒等角色也人氣極高，成為各種二創、插圖及Cosplay的對像等。然而令人意想不到的是《SPYxFAMILY》作者本人完全不喜歡自己筆下的角色。



作者不愛畫俊男 編輯堅持下勉強創作反獲大成功

《SPYxFAMILY》作者「遠藤達哉」老師在最近出版的《SPYxFAMILY》公式fan book中作出大自爆，表示雖然洛伊德、安妮亞等角色現時人氣爆棚，但是自己卻一點都不喜歡這些角色，更直言是完全「沒有投入任何愛意」（愛着はゼロです）。這是因為一直以來遠藤達哉老師的作品以及作為助手協助創作的作品（如《青之祓魔師》、《進擊的巨人》、《炎拳》等），都鮮有繪畫美型男、俊男角色；在遠藤達哉老師的舊作品《TISTA異瞳槍手》及《月華美刃》中也沒有像洛伊德般、約兒般的美型男女（這亦可能遠藤達哉舊作品人氣及知名度均低落的原因，相信很多在看這篇報導的人也沒聽過這兩部作品吧）。

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然而出現洛伊德和安妮亞的原因是負責《SPYxFAMILY》的編輯林士平多次強調「有型」（カッコイイ）和「可愛」（かわいい）的角色對漫畫來說極之重要，遠藤達哉才勉為其難創作了這兩位角色。另外遠藤達哉老師也在訪問中提到，在創作《SPYxFAMILY》之前自己有好幾年沒畫漫畫的空窗期，因此《SPYxFAMILY》最初他只當作是自己的「復健作業」，只畫了1~2話原稿就交給編輯部，但卻在編輯部裡大獲好評，順利成章就開始連載了。

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網民對此反應不一，不過普遍都持認同態度，認為作者對角色有否投入感情並非最重要，只要作品本身有趣便可以了。更有網民引用《新世紀福音戰士》Eva導演庵野秀明在訪問中的名言，如「只按照自己的印象來創作的東西，往往都是無趣的」（自分のイメージ通りに作ったって、面白いこと何もないです），以及「並沒有對Eva投入感情」等。一些時候動漫迷都會有「理想論」認為創作者往往都會/都需要熱愛自己的作品，但事實上是以抽離感情的方式一樣可寫出暢銷作品。

動畫大師庵野秀明就是「作者並不需要喜愛自己的作品」的活著的証明

《SPYxFAMILY》現時累計發行量已突破1800萬冊，已然是《Jump+》以至整個集英社的台柱級作品。

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