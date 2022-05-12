內地頂級vtuber收入低過香港白領｜VTuber熱潮持續盛行，除了來自日本龍頭級的「hololive」及「nijisanji」等品牌外，世界各地都有自行創立VTuber品牌吸金，如中國就有「A-SOUL」品牌。不過最近網上就有不少爆料爆出「A-SOUL」相關黑幕，原來在中國一些訂閱數過百萬、每月「打賞」（Superchat）收入近百萬的頂尖VTuber，實際收入竟不如香港普通白領。



網上流傳中國VTuber分紅僅1% 多種黑心企業經營手法

VTuber除了直播平台分紅外還有打賞（Superchat）、會員訂閱及工商（廣告）等不同收入，其中以打賞Superchat最受人注目；因為打賞次數沒有限制，不少人為支持偶像或搏得偶像的一點關注而大灑金錢打賞，如前hololive超人氣VTuber潤羽露西婭就曾創下一年superchat吸金2億日圓的驚人成績。

中國的人氣VTuber品牌「A-SOULS」，5位成員在bilibili的合共訂閱人數超越4百萬，其中以「嘉然」人氣最高，一人就有160萬位粉絲；其他向晚、貝拉等成員也都有超過50萬訂閱，整個品牌每月打賞金額合共可近200萬人民幣。然而內地網上一直有流傳A-SOUL給旗下VTuber的薪金僅得「底薪1萬」加「打賞分成1%」，有網民以此數字試算嘉然、貝拉、珈樂等A-SOULS VTuber的人工，結果發現其實質月入可能僅得萬2至萬4人民幣；過百萬訂閱的超人氣VTuber，人工竟然尚比不上香港一個普通寫字樓白領，令人嘖嘖稱奇。

嘉然是中國人氣和吸金力數一數二的VTuber，然而網上卻一直流傳其待遇及工作環境極差

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即睇內地頂級VTuber收入竟低過香港普通白領 網民爆內幕如黑心企業：



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成員突然長期休息引爆粉絲質問 官方辟謠未令粉絲信服

除了1%的超低分成之外，網上還有其他多個關於A-SOULS品牌及其營運公司「字節跳動」的黑幕爆料，如超長時間工作又無休假（休息日也要練歌排舞）、傷病不支援不報銷（網傳珈樂直播時被設備弄傷左腿，但工作人員沒馬上處理致珈樂要忍痛直播、事後也沒幫忙支付醫藥費；也有傳珈樂因過勞致胸椎疼痛、失聲等，失聰等）、工作環境及饍食差劣、練舞等課程需中之人自行付費等等。之所以一口氣「爆料」，是因為A-SOUL之一的「珈樂」宣佈在5月10日開始長期休息，因此官方黑心營運令珈樂累倒的說法再次在網上瘋傳。

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因為A-SOUL之一的「珈樂」宣佈在5月10日開始長期休息，因此黑心營運令其累倒的說法再次在網上瘋傳

當然這些都只是網上爆料、基本上沒有確實証據，而營運方最近亦有發聲明針對這些爆料辟謠，不過觀乎該文章的留言，似乎粉絲們並不認同這份聲明；要相信哪一邊就由大家自行定奪了。而hololive等日本主流品牌的Superchat分成則未有公開，網上爆料則是在除去YouTube平台抽成之後，再由公司和VTuber對半拆分，算是十分有良心。

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