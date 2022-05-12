英雄聯盟LoL季中邀請賽 因疫情允許RNG連線參戰被質疑偏幫中國｜英雄聯盟每年度兩個最重要賽事之一的「季中邀請賽」（Mid-Season Invitational International）已經於韓國開打，但受限於各國防疫政策不同有戰隊未能親赴韓國參戰，為此大會特意安排了未能出國的隊伍以線上方參賽，唯安排卻被指偏幫中國選手，觀眾以至其他參戰隊伍均認為有欠公平。



對LPL代表RNG多種優待 被質疑中資公司偏幫中國隊伍

《英雄聯盟》 2022季中邀請賽5月10日在韓國釜山開始，由於中國防疫政策關係，位於上海的中國代表隊RNG（Royal Never Give Up）獲官方特別安排以連線方式參賽。為確保公平，官方為比賽伺服器進行特別設定，將所有比賽的Ping值（連線延遲）設定為35ms，以確保所有隊伍都在相同的連線品質下進行比賽。雖然聽起來官方已盡力讓賽事公平進行，然而到比賽開始後，實際的比賽環境仍然令許多玩家以至選手覺得有欠公道，紛紛在Twitter等平台向官方表示不滿。

史上唯一可以線上參加MSI的隊伍，被質疑「係咪有特權」

👉 PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

即睇英雄聯盟LoL季中邀請賽 因疫情允許RNG連線參戰被質疑偏幫中國：



+ 10

👉 原又嬴！原神全球收入突破27億美金 下載數逾1億 越鬧越多人課金

延遲影響表現 線上參賽環境不同有欠公平

玩家指出的問題有首先35ms是中國隊伍利用VPN連去韓服進行練習時的延遲，但其他地區如韓國的職業選手卻很少需要在35ms的環境下比賽，知名選手如Faker、Oner與Impact等均有提到需要適應這個延遲，令人感覺這方面已對中國隊有利。

而更重要的是RNG人在上海，其參賽環境也多處違反了季中邀請賽的規章，例如隊伍並未有使用官方指定的隔音比賽耳機，現場亦沒有裁判監視，亦沒有像其他比賽和隊伍般需要設置選手正面的錄影鏡頭。因此很多玩家都質疑這樣遙距又缺乏監控的情況下，難以保證賽事及比賽環境的公正式，例如若有人在場外「通水」給RNG的成員等等，官方也未必能知道。

👉 淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招

不在同一會場難免會有不公平，無論是對其他戰隊還是RNG自身而言

👉 外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻

鑑於抗議聲音甚大，英雄聯盟的全球電競負責人「NAZ ALETAHA」發表了官方聲明解畫，表示由於疫情關係上海遭到封鎖，因而無法讓裁判親身前往RNG所在；。不過官方表示他們有密切監控比賽，措施包括安裝了多個麥克風及鏡頭，隨時監視RNG的比賽場地。比賽期間官方亦可隨時查看所有選手的螢幕及房間全景，以確保沒有選手以外的人在場。

官方嘗試滅火

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士

耳機方面，亦因為上海封城而無法提供指定款式耳機給RNG，因此只能允許選手使用個人耳機；而為了解決回音問題，官方允許RNG選手將通訊語音靜音、在比賽場地直接互相交談。而官方亦強調靜音的只有來自隊友的語音，官方仍然會收到所有語音通信都給裁判進行監控。

但也有網友質疑為何宣傳海報等就能送到RNG手上，比賽用耳機卻不可以

👉 NFT泡沫爆破｜華爾街日報指銷量下跌逾9成 第一推文NFT貶值200倍

雖然官方出來解畫，不過觀眾和選手對此卻並不滿意，不少知名選手如Faker、Impact等在賽後訪問均表示比賽實際的手感遠不止35ms，體感的延遲比35ms長得多；一些在低延遲下可以做到的連段或閃避現在做不到了，以至感覺像是在玩美服一樣。他亦質疑為何所有比賽都需要在35ms下進行，認為只要在和中國隊對賽時才設定在35ms便可以了，其他隊伍的對戰完全可以在正常低延遲下進行。

👉 外媒選歷來最佳PlayStation Plus免費遊戲 大機率成新Plus遊戲庫

對頂尖選手來說，35ping和10ping已是很大差距

👉 消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

另外北美代表隊EG的戰術教練（負責為隊伍比賽進行選角ban pick）「Rigby」因防疫政策仍在酒店隔離中，預計要到小組賽結束才能登台；然而官方卻未有安排他在酒店遠距ban pick，被質疑為何能讓一整個戰隊在上海跨國參賽，卻不能讓戰隊教練參加ban pick，等如少一個團體成員支援下參賽，構成嚴重不公平因素。

能讓一整個戰隊在上海跨國參賽，卻不能讓戰隊教練參加ban pick

👉 露西婭中之人玩原神fans瘋狂送石 狂粉欲買Acc陪玩引爆炎上事件

由於英雄聯盟的開發兼營運Riot Games在多年前已被騰訊全資收購，因此也被質疑今次MSI有「偏幫」中國代表的成份。尤其是去年2021年的季中邀請賽，越南的VCS賽區同樣因為防疫政策問題無法前往比賽場地，但Riot卻未有像今次為RNG服務一樣為越南代表設立連線比賽，而是直接無法參與賽事；如此差別待遇之下難免令人有「中資公司偏幫中國隊伍」的疑問。

👉 潤羽露西婭中之人みけねこLive2D造型公開 吸金即上全球SC榜第一

👉 跑Online 15年後仍營運中未執笠｜10隻仲有得玩懷舊網遊玩過幾多