中國玩家港服Switch帳號被封！救助無門、淘寶反指是香港代理的錯！｜早前《香港01》科技玩物頻道有報導過在網上購買點數卡、預付卡時需要小心，如果不幸買到「黑卡」的話有機會令自己的任天帳號被ban；而剛好最近就發生了一波「ban祭」，相信又是因為在淘寶網店買到「黑卡」所致。



淘寶網店買預付卡中招 玩家查詢任天堂客服暫未能解封

在5月11日，內地百度貼吧、論壇、QQ群等不同社交平台均有玩家反映遊玩Switch時發現自己的港服任天堂賬號被ban；而據「受害者」表示這些帳號並未有在其他平台購買遊戲兌換碼或任天堂遊戲兌換券，當然也沒有破解、改機等違規行為，不明白為何會突然被ban。

後來有被ban的玩家聯繫香港任天堂後獲客服回覆，指被ban的原因是「帳號有不正當的PIN碼使用記錄」，並且列出了異常訂單的記錄。客服也表示如需進一步協助，可提供進行這些交易的平台資料及相關收據。目前暫未得知是否能在提交材料之後得以解封。

hi, 我的Nintendo Account被封禁了

👉 PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

即睇 大量港服Switch帳號因淘寶買黑卡被封 商店指控為香港代理的錯：



+ 2

👉 NFT泡沫爆破｜華爾街日報指銷量下跌逾9成 第一推文NFT貶值200倍

而在5月13日內地港寶點商「卡口袋」在百度NS吧發解釋了今次「ban祭」的起因：是因為一個香港小型供應商搞「小動作」，來自該供應商的預付卡是有問題（i.e.黑卡），是以購買並使用了那批預付卡的用家就被任天堂ban了。但卡口袋亦表示只從該供應商入貨一百數十張預付卡，同時保證自己不會夾帶私逃，請被ban的顧客截圖被ban畫面及任天堂的官方回復電郵以便跟進處理。惟所謂的「香港供應商」是誰、「小動作」指的是什麼、跟進是否等如退款等就未有詳細說明。

👉 網民分享Switch半邊燒毀仍可玩荒野之息 注意安全使用火牛5大貼士

到底誰是誰非只有商家自己知了

👉 消費券買Game｜4~5月主機遊戲必買推薦20款 Switch Sports/小新

《香港01》科技玩物頻道曾撰文報導盡量不要在官方以外的平台購入兌換碼或代碼，因為官方平台以外的兌換碼有機會是以「黑卡」（被盜用的信用卡等）購入、再轉售予玩家套現；但黑卡因最終會被查帳或凍結而無法結算，最後任天堂在收不到相關款項時，就會認為使用了以黑卡購入的兌換碼的帳號有不正當交易而被ban。如果你也曾經有淘寶買code、不幸在今次受到影響被ban，也可試試聯絡香港任天堂客服尋求幫助。更多詳請可看以下文章：

👉 淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招



👉 外媒選史上最佳PS1遊戲Top20｜多款經典童年回憶你又玩過幾多隻

👉 外媒選歷來最佳PlayStation Plus免費遊戲 大機率成新Plus遊戲庫