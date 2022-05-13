《原神》開發商米哈遊mihoyo新作《絕區零》正式公開 測試服開放招募｜早幾日《原神》的開發商米哈遊mihoyo公開了一個神秘倒數網站，而倒數在今日（5月13日）中午12點完結， 官方也正式發布了新作遊戲《絕區零》ZenlessZoneZero，釋出了形象官網及首條宣傳影片，以及同步開放了測試服（beta）的招募。



仍然為動作遊戲 非之前網上預測的第一身射擊

神秘倒數結束的同時官方公開了一條2分40秒的宣傳影片，就影片所見《絕區零》和米哈遊公司前作《崩壞3rd》以及《原神》一樣為第三身動作遊戲，和之前網上預測這款可能就是曾經流傳過的「3A射擊新作」不太一樣。而從影片所見而且《絕區零》的動作密度和速度都較高，比起《原神》更為接近《崩壞3rd》。雖然玩法可能同樣是米哈遊一貫拿手的動作，但美術風格上則明顯和前作不同走龐克（Punk）路線，而且角色的露度出也很低，大概是最不色色的一款了。

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未知是否開放世界遊戲

惟單就宣傳影片公開的內容，尚未足以判斷遊戲形式及系統，例如到底是會採用《原神》的開放世界、《崩壞3rd》的關卡形式又或是傳統RPG式「踩地雷」進入戰鬥後才變成動作玩法等目前仍未能定論。記者個人猜測可能是類似《Soulworker》靈魂行者的副本MMO形式，會有街道、城市等場景讓玩家互動，而戰鬥則在進入副本後進行。

單看PV的話，絕區零的畫面要比崩壞3rd以至原神都更加精美細緻

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網民見米哈遊出品即問抄襲了什麼遊戲

而多年來屢次被指抄襲其他遊戲的米哈遊（如《崩壞3rd》抄襲《Bayonetta》、《原神》抄襲《荒野之息》等），有新遊戲上市之下自然引來網民齊看到底又有沒有哪款作品「被致敬」；不過可能因暫時宣傳片公開的內容不多，目前尚沒有發現明顯隨一眼就能辨認的抄襲。

在絕區零官方PV還未推出之前，「絕區零抄襲」就已登上百度建議搜索。

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當然現在未發現，不代表之後不會發現；有網民留言指遊戲給人《緋紅結繫》或《Apex Legends》的既視感，也有人覺得《絕區零》目前公開的角色造型和知名日本格鬥遊戲廠商「Arc System Works」（代表作《Guilty Gear》聖騎士之戰系列、《BlazBlue》蒼翼默示錄系列等）相似。亦有人嘲笑遊戲名稱《絕區零》正好反映現時上海的強行封城清零政策。

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看完絕區零PV，記者首先想到的是白金工作室當年的PS3遊戲《Max Anarchy》（極度混亂）；米哈悠的其他遊戲都有借鑑過白金的作品，絕區零從極度混亂取經也不令人意外。

無論如何，遊戲現時已開放「校準測試」招募，如想參加只要在遊戲官網以hoyoverse帳號登入（沒有的話可免費註冊），然後完成一份問卷便能參加beta資格抽選；但亦由於是抽選的關係，能不能得到beta測試資格就看運氣了。

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