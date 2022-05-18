Apex英雄M已正式開服 入坑前必知5件事｜Apex Legends Mobile

Apex 英雄 M已正式開服 入坑前必知5件事｜由Respawn Entertainment製作、在全球均極具人氣的大逃殺型「食雞」遊戲《Apex英雄》（Apex Legends）手機版《Apex 英雄 M（Apex Legends Mobile）》已於昨日（5月17日）iOS / Android雙平台上架，以下整理入坑必知5件事。



香港版已可玩 惟設鎖區難和其他地區玩家同樂

Apex Legends Mobile在5月17日於全球除台港澳中俄比利時地區上架，港台澳上架日原為未定，但沒想到在今日18日便可玩到。香港版遊戲名為「Apex 英雄 M」，和其他地區名為「Apex Legends Mobile」不一樣；應該像是《王者榮耀》和《Arena of Valor》的關係，同一款遊戲在不同地區有不同名字/版本。

香港地區的Apex 英雄 M發行也由Level Inifinite負責，和外國由EA直營不同。

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即睇Apex英雄M正式開服 入坑前必知5件事：



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關於伺服器選擇：Apex 英雄 M並不像家用 / PC版Apex那樣可以在遊戲中自由選擇伺服器地區，而是綁定了App Store / Google Play地區；香港版的服務地區大概包括港台澳及中國，而想玩日服的話就要去日本App Store下載Apex Legends Mobile了。

若果想玩遊玩其他地區的Apex 英雄 M，因為其他地區的Apex Legends Mobile都有鎖區外IP；如果真的很想玩就只能用VPN了。遊戲本身有Android版本，在電腦使用模擬器再連VPN去其他地區亦是一擇。

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手機版有著各種手遊氣息濃厚的簽到活動

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和現有PC版完全獨立 資料進度均不互通亦無Crossplay

Apex 英雄 M和現時的PC / 家用版Apex是兩隻完全獨立的遊戲，兩者的進度及課金skin等道具均不共用，亦不會跨平台連線。對於已經是Apex重度玩家的人來說，可能沒有太多誘因去玩手機版（畢竟Skin等都不能帶過去用）；但如果是新玩家，可以考慮加入手機版就沒那麼多進度要追了。

手機版現時有開放尋血犬、生命線、邦加羅爾、辛烷、直布羅陀、探路者、惡靈、腐蝕和幻象8位英雄，和PC/家用版早期的角色陣容相約；另外還有一位手機版專用英雄「Fade」昲影。

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手機版專用英雄Fade

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槍械和道具方面則較為貼近現時PC/家用版本，哨兵、30-30、電能衝鋒槍等中途才加入的槍械，以及進化防護甲、合成器等都有實裝，但就沒有弓箭。官方也表示會持續擴展新英雄、地圖、遊戲模式和活動將多元化內容，讓每個賽季都有新鮮的體驗。

Fade的被動技「Slipstream」可在滑行後獲得短暫移動加速；戰術技能「Flashback」能夠穿越次元空間將他拉回先前的位置；大絕「Phase Chamber」扔出一個反應核心，使中招的敵人進入另一次元，無法造成傷害或受到傷害（但仍可移動）。

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