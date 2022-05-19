Apex 英雄 M已正式開服 入坑前必知5件事｜由Respawn Entertainment製作、在全球均極具人氣的大逃殺型「食雞」遊戲《Apex英雄》（Apex Legends）手機版《Apex 英雄 M（Apex Legends Mobile）》已於昨日（5月17日）iOS / Android雙平台上架，以下為一些遊戲心得助你輕鬆「食雞」。



先由設定入手 改完手感提升更易食雞

玩競技型手機遊戲第一件事就是要從設定入手，而本作可調整的設定極之多，有幾個建議必定要更改的設定，改完之後手感會大大提升對戰更無往而不利。首先最重要的是FPS，去設定->視聽->FPS處更改，一定一定要調成高，因為「標準」只得30FPS，極難瞄準，根本是不能玩的程度。如果手機 / 平板效能不夠，那就算要調低畫面品質也要將FPS調成高。

開打前先改設定是基本

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Apex英雄M Apex Legends Mobile正式開服 4個必學技巧輕鬆食雞：



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然後是FOV（Field of View，可視範圍），當然是越高越好，視野更闊在絕大多數情況下都是更有利，但能否開滿就要視乎你使用的裝置的性能了。控制模式方面個人建議使用「操作界面2」+「左手固定移動，右手固定開火」，當然這是看各自習慣。

靈敏度方面，「全域靈敏度縮放」看起來很難懂，其實就是指平常的鏡頭速度，感覺預設的100有點太慢，個人推薦調成150。另外還可以獨立調整每個倍率的瞄準鏡的靈敏度，不過除非有很明顯的違和感，不然一般都沒需要調整。

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鏡頭速度調快少許會比較舒適

最後也提提在「自訂佈局」中，可以詳細調整每一個按鈕和UI的位置，可按自己的習慣調整。如果是用平板來玩的話，十分推薦將左Analog（移動）調整去更左下方位置，方便移動。改完所有設定後可利用靶場（練習室）來試試手感。

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基本戰鬥技巧 ＆ 強勢角色 / 武器

玩法基本上和PC / 家用版的Apex完全一樣，只是搬了去手機上；基本戰鬥心得操作技巧也和PC版通用，如盡量不要被圍攻、情況許可下優先入圈、隨時注意各方向的槍聲等。可參考科技玩物以前的早期Apex攻略或其他網上心得分享。

暫時感覺和PC版不同點是是手機版的畫面比例不太好，只要距離稍遠敵人看起來就是細細一點，莫說要瞄準射他要看到他都有困難。因此感覺使用具有索敵能力的角色i.e.能標記敵人尋血犬會更為有利。另外可以快速接近敵人的「辛烷」和「探路者」都頗有優勢，因為不貼近敵人根本就射不中。

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比起射擊遊戲更像是考眼力遊戲...

也建議積極拾取有中距離射擊能力的武器以至狙擊槍，因為敵人看起來更細粒時，能用更高倍率的鏡就是優勢；而且可能很多新玩家都未習慣操作，常常站著開槍，用狙也可輕易打到。

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物理外掛：手掣

最後如果是有意認真玩Apex 英雄 M，非常建議使用手掣來玩。遊戲支援手掣操作，一般來說只要是有藍芽功能、能和iPhone / iPad配對的手掣都可以使用，如Dual Shock 4或Dual Sense等。

用手掣輕鬆食雞

使用手掣後不論轉視角、瞄準還是各種移動操作都比觸控方便靈活太多，基本上用手掣玩必然是壓著touchscreen玩家來打。而即使連接了手掣，觸屏操作也仍然有效，理想型態是大部份操作都用手掣，少部份操作如整理背包時用回觸控會更方便。

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