2022年4月手遊課金榜Top 10 《PUBG M》累計營收突破80億美元｜長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了2022年4月份Google Play及Apple Store手機遊戲課金收入排行，看看今期吸金最勁的手遊是哪些吧。



怪物彈珠、夢幻西遊強勢回歸 馬娘又跌出頭10

外國數據調查機構Sensor Tower最近公開了2022年4月全球手機遊戲營收排行榜；繼3月份之後手遊界吸金之霸《王者榮耀》連續2個月蟬聯榜首，4月份全球營收約2.75億美元，其中約96%來自中國。第2名則是《PUBG Mobile》，4月份吸金約2.2億美元。第3名則仍然是在過去幾個月坐穩頭3名的《原神》。另外Sensor Tower也公布了《PUBG Mobile》的累計營收已突破80億美金，是繼《王者榮耀》、《怪物彈珠》和《部落衝突》之後第4個達成此里程碑的手遊。而《怪物彈珠》也在今個月重回課金榜佔第10位。

80億美金，折合約624億港元。

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即睇2022年4月手遊課金榜Top 10 《PUBG M》累計營收突破80億美元：



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首5位變化不大

最近幾個月課金榜頭5名的位置在都鮮有變動；不過值得一提是《原神》因為受上海封城影響，原本預定於5月推出2.7改版延後推出，沒有新蛋池之下相信會大大影響對其在5月的營收，很大機會《原神》在5月是守不住頭3名了。至於早兩三個月十分強勁的《賽馬娘》在4月又跌出頭10，遊戲的中文版預定於6月推出，相信到時會對營收有不少的幫助。

然後就看預定將於2.7版本推出的新角色「夜蘭」可否令原神在6月的營新再創新高了

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