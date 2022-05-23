SPYxFAMILY 安妮亞最新表情包 與次子CP爆紅二創插圖湧現｜多圖

次子×安妮亞CP爆紅 SPY x FAMILY二創熱潮不斷｜《間諜家家酒》SYP x FAMILY動畫播出之後在全球牽起熱潮，劇中角色也成為畫師們的二次創作對像；繼上次有「安尼亞 x 虎杖悠仁」的兄妹CP之後，今次就輪到「次子」（達米安·戴斯蒙德）與安妮亞被組成一對，現時在網上有大量安妮亞和次子的插圖。



安妮亞 x 次子疑似官方CP 第6集新表情包上線

「達米安·戴斯蒙德」是安妮亞的同班同學，為唐納文·戴斯蒙德的次子。當初是一個依仗父親權勢的二世祖，待人高高在上；但實際上本性不壞，只是出於對家族的榮譽感而使他的姿態比較高。因希望父親能在更意自己而努力想成為「皇帝的學徒」。其他學生多稱呼他為達米安少爺，安妮亞則叫他次子。

原作名場面之一「安妮亞之拳」也於動畫第6集出現

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由於唐納文·戴斯蒙德是洛伊德的任務目標之一，洛伊德計劃讓安妮亞和次子打好關係，從而接近唐納文·戴斯蒙德以獲取情報，以是在作品中安妮亞和次子有相當多的互動。在動畫剛開播但未到次子登場的集數時這對CP就已有很多人討論，上星期第集6播出次子登場之後自然更是人氣爆發。當中更有不少次子和安妮亞長大之後變成青梅竹馬 / 情侶的二創設定，變成了女高中生或是大學生的安妮亞同樣是超級可愛。

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即睇網上大量次子 x 安妮亞CP插圖 SPY x FAMILY二創熱潮不斷：



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SPYxFAMILY第6集表情包



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