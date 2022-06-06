RE4 Ashley真人模特超Ella Freya靚女網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛｜現時製作3D遊戲，不少時候會以立體掃瞄技術將真人的臉部製作成3D模組後再以製作CG動畫或遊戲內容（也就是所謂「臉部模特」）；而最近正式公開的生化危機4重製版Resident Evil 4女主角、總統女兒「Ashley Graham」之臉部模特兒就被網民發現，而且重點是真人竟然比遊戲人物更可愛！



荷蘭美女模特兒Ella Freya 鍾情日本動漫文化常Cosplay

在早幾日的State of Play中正式公開的生化危機4重製版Resident Evil 4中，女主角總統女兒角色「Ashley Graham」以正面照片形式登場（人物全體也在其中一幕短暫亮相）；而Ashley的照片因其可愛造型廣受玩家及網民關注。本來官方尚未正式公布Ashley的臉部模特，不過神通廣大的網民們很快就發現了Ashley的臉部模特本人「Ella Freya」。

RE4 Ashley真人模特超靚女「Ella Freya」

Ashley 的面部model被網民肉搜出來。

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1997年出生的Ella Freya是一位來自荷蘭的Cosplayer、自由模特兒及YouTuber；亦有在Pateron上出售自己的寫真集。Ella Freya在中學時偶然看動畫《幸運星》後就開始迷上動漫，又因為動漫而接觸日系原宿潮流，再因而愛上蘿莉塔（Lolita）服裝；她平常也會分享自己穿蘿莉塔、女僕裝或是薩爾達的Cosplay照片等等。也因為喜愛動漫的關係學了日文，Ella Freya已能說得一口流利日語，她在YouTube上的影片也許多都是以日文錄製。

樣靚皮膚又好真心屈機（https://twitter.com/Eriza_Freya）

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網民稱讚Ella Freya真人比二次元還可愛，可愛臉蛋、寶石藍眼睛加上白晰的肌膚，說她是由二次元裡走出來的人也不為過。如果想更多了解Ella Freya，可到各社交平台追蹤：

Ella Freya的Twitter

Ella Freya的Instagram

Ella Freya的YouTube頻道

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