連登網民數已消失卡通人物 15個曾經人氣吉祥物 90後童年回憶｜不論動漫、卡通人氣或是吉祥物都有潮流，很少有作品或角色的人氣可以長時間維持，就算是再紅極一時的作品、角色也往往有被淡忘的一日，最近就有連登網民發帖討論已經被大家遺忘的卡通人物及吉祥物角色，引起網民一同尋找回憶。



幾多吉祥物角色來了又走了 留下是90後童年回憶

動漫宅之間有一個笑話「三個月老婆」，指的看動畫時往往容易受女角色吸引而稱某角色為「老婆」；但到三個月後一季動畫播放完結後就再由新一季動畫裡找新的老婆，上一季的老婆很快就被遺忘了。不過今次討論的主要不是「前妻」或動漫女神，而是那些曾經存在過，甚至可能非常紅，但現時已過氣的舊時吉祥物角色；例如「趴地熊」等，相信很多人要不是現在看到這篇文提起它，恐怕也已經忘記了曾經有過這人氣盛極一時的吉祥物...

趴地熊、賤兔等吉祥物在香港曾經紅極一時，但潮流一過就無人記得了

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即睇連登網民數已消失卡通人物 15個曾經人氣吉祥物 90後童年回憶：



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15個曾經人氣吉祥物（解說請看圖輯）：



【01】趴地熊



【02】烘燶麵包



【03】賤兔



【04】AP鴨



【05】XO仔



【06】Keroppi



【07】麥當勞叔叔的朋友



【08】藍貓



【09】Kutar



【10】尼奧寵物 Neopets



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【11】Qoo公仔



【12】七喜小子 Fido Dido



【13】監獄兔



【14】超級小黑咪



【15】爆炸狗



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