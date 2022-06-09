《海賊王》正式突入最終章 尾田宣佈休刊一個月 附網民整理海賊王年表｜由1997年開始連載的少年漫畫《海賊王》（One Piece）在全球均人氣極高，在經過25年的連載之後，漫畫終於進入最終章，路飛一行人的冒險將要邁向終結了。



連載25年終於進入最終章 One Piece到底係乜快將公開

《海賊王》（One Piece）作者尾田榮一郎早前在Twitter公開親筆訊息，宣布《海賊王》將休刊一個月。休刊不單是養精蓄銳來應付最終章的連載，亦因為海賊王25周年，今個夏天有非常多的相關活動，尾田還要親自到非洲監察Netflix真人版《One Piece》拍攝現場，因此編輯也建議他趁著接下來一系列活動開始之前先好好休息。而說休刊亦非立即執行，從目前開始還會連載2話，在Jump 30號至33號這4期休息，預定34號（7月25日）回歸。

https://twitter.com/OPcom_info/status/1534007624806862848?s=20&t=owWFWtD2nRBGumulnWE7Uw

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即睇海賊王正式突入最終章 宣佈休刊一個月 網民整理海賊王年表：



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另外適逢稍早時份在網上有人整理了海賊王漫畫以今為止的年表，在海賊王進入最終章前可以溫一溫功課；畢竟海賊王這麼多年下來，故事、世界觀和人物都極為厚實，誰也不知道最終章會收回幾多以前某話的伏線。雖然尾田在2年前曾親口在電視節目上講過《One Piece》預定5年內完結，但最終是否能順暢的完成亦是未知之數，如現時和之國就已經超過150話連載超過3年，當中尾田也曾因為傷病而拖慢了故事，最終章要再畫個四五年也完全不出奇。

網民整理海賊王故事篇章年表：



【01】東海篇／冒險的黎明篇：第1~7話



【01】東海篇／橘子鎮篇：第8~21話



【01】東海篇／西羅布村篇：第22~41話



【01】東海篇／海上餐廳巴拉蒂篇：第42~68話



【01】東海篇／惡龍阿朗篇：第69~95話



【01】東海篇／羅格鎮篇：第96~100話



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【02】阿拉巴斯坦篇／顛倒山篇：第101~105話



【02】阿拉巴斯坦篇／威士忌山峰篇：第106~114話



【02】阿拉巴斯坦篇／小花園篇：第115~129話



【02】阿拉巴斯坦篇／磁鼓島篇：第130~154話



【02】阿拉巴斯坦篇／阿拉巴斯坦篇：第155~217話



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【03】空島篇／加雅島篇：第218~236話



【03】空島篇／空島篇：第237~302話



【04】水之七島篇／長環長島篇：第303~321話



【04】水之七島篇／水之七島篇：第322~373話



【04】水之七島篇／司法島篇：第374~430話



【04】水之七島篇／水之七島後篇：第431~441話



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【05】恐怖三桅帆船篇：第442~489話



【05】頂上戰爭篇／夏波帝諸島篇：第490~513話



【05】頂上戰爭篇／女人島篇：第514~524話



【05】頂上戰爭篇／推進城篇：第525~549話



【05】頂上戰爭篇／頂上戰爭篇：第550~580話



【05】頂上戰爭篇／戰後篇：第581~597話



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【06】魚人島篇／回到夏波帝篇：第598~602話



【06】魚人島篇／魚人島篇：第603~653話



【07】海賊同盟篇／龐克哈薩特篇：第654~699話



【07】海賊同盟篇／多雷斯羅薩篇：第700~801話



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【08】四皇篇／佐屋篇：第802~824話



【08】四皇篇／蛋糕島篇：第825~902話



【08】四皇篇／世界會議篇：第903~908話



【08】四皇篇／和之國篇：第909話~現在



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