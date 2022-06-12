一直以來在網上都有所謂「起底」，即指透過社交平台或公眾登記冊等各種渠道去搜尋特定人物的相關個人資訊；過去網上「起底」通常都是有人做出過份或出位行為，因而被「起底」公開資料以進行「網路公審」（如多年前「賜座男」事件），但原來不單網上，現實世界也常有「起底」操作，甚至連求職期間也有機會被「起底」。



企業請專人起求職者底 看其有無用分身講公司壞話

據日本電視台的早晨節目「スッキリ」最近報導，日本的企業越來越流行對其求職者進行「起底」：在日本一直有專門接受企業調查委託的機構，其中「企業調査センター」就在2020年推出了這種「求職者起底」服務，2年來已有超過200家公司5000件委託。

現代人生活總離不開社交平台，而在自己的「真身」帳戶之外，相信不少人也都會有「分身」或者「匿名」帳號，用來分享一些不想被人發現和真身有關連的事情，例如講公司壞話、或者用來追蹤色情內容等。而「企業調査センター」的「求職者起底」服務，就是專門特定求職者有沒有這些「分身account」，以判斷他們會不會在背後說公司的壞話。據稱起底成功率高達9成。

「企業調査センター」的「求職者起底」服務

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即睇別以為開分身匿名Account就可隨便鬧公司 隨時下次搵工被起底踢爆：



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企業會想對求職者「起底」，主原是現時社交網路的影響力越來越大，如果有員工在網上說公司壞話或者洩漏公司內部資訊導致「炎上」，很可能會損害公司形象；因此會有企業希望藉此「起底」服務防範於未然，排除這類可能會在網上匿名說公司壞話的人入職。

調查機構表示求職者都會事先被告知「可能會對其進行調查」；但從求職者角度來看會認為不同意就會主動落選，因此也無法不同意被調查。

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至於「企業調査センター」的起底方法基本上都是在網上搜尋，很多時候只要用真名來搜尋就可找到；不行的話也可從舊同學的好友清單等方向入手。找到目標的分身帳號之後，「企業調査センター」會分析該人的帖文，如有沒有辱罵公司等，從而評估其令公司炎上的風險；也會分析目標在社交媒體上的行為傾向、過去有沒有犯罪或破產紀錄等，並作為報告交給委託人。

調查機構會將起底所得整理成報告交給委託人

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網上對此反應不一，有人表示萬一被「點錯相」豈非十分無辜，也有人開玩笑地說以後可以要專門經營一個用來「被起底」的分身帳號作見工用。

最後提提現時在香港隨意「起底」有機會觸犯法例以至負上刑事責任，詳細可到私隱專員公署相關介紹網頁查閱：



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