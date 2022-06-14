MHRise Sunbreak（MHR Sunbreak / 魔物獵人崛起破曉）黑蝕龍、棘龍參戰 內容量比本篇更大即日起可試玩｜最近幾日遊戲發布會頻發，繼稍早時份的PS State of Play和Xbox發布會之後，今日（6月14日）早上又有Capcom的發布會，帶來Monster Hunter Rise Sunbreak的新情報。



黑蝕龍、棘龍參戰 後續更多特殊個體、二名魔物登場

《魔物獵人 崛起》Monster Hunter Rise的超大型擴充內容（G位）《魔物獵人 崛起：破曉》Sunbreak剛剛公開了最新宣傳影片，介紹了多款將於Sunbreak參戰的魔物，以及G位DLC推出之後遊戲的更新路線圖。

首先公開的有來自《魔物獵人4》的封面魔物「黑蝕龍」、大名蟹、擁有爆破屬性的妃蜘蛛亞種「熾妃蜘蛛」以及來自Monster Hunter: Frontier Online的人氣魔物「棘龍」。另外也會追加新地區「密林」，以及新的小型魔物及「石兵寄居蟹」等新環境生物等。

黑蝕龍係型嘅

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即睇MHRise Sunbreak黑蝕龍、棘龍參戰 官方稱內容量比本篇更大：



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盟友任務及同行NPC 同火芽水藝一齊狩獵

在之前的影片中都有略為公開一二，就是在Sunbreak中玩家將可帶同火芽、水藝等人氣NPC一同狩獵。可帶同盟友出發的任務為「盟友任務」：在「盟友同行任務」和NPC加深牽絆後，盟友便會在其他的「重要調查任務」中提供協助。玩家還可以為NPC更換一部份武裝。

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後續更新迅龍稀少種「月迅龍」

和之前的《Iceborne》一樣，Sunbreak也計劃於發售後定期發佈免費更新，而就目前公開的更新計劃來看比本篇是要豐富得多，至少每次都有多於一隻新魔物參戰，如 第一彈更新中除了月迅龍外還預定追加新稀少種魔物和特殊個體魔物以及新地區「塔之秘境」。之後的免費更新預定在2022年秋天及冬天推出，每次更新都會追加新魔物，而免費更新將最少會維持到2023年，相信Sunbreak會比本篇遊戲耐玩得多。

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試玩版明日開放 不限連線次數任玩

最後提提Monster Hunter Rise Sunbreak的試玩版將於6月15日推出，玩家可經Ninentdo eShop或Steam免費下載，而且是次試玩和當年本篇的試玩不一樣，沒有連線次數限制，玩家可以刷龍刷到夠為止。而在今次試玩版中玩家將可以面對新魔物「爵銀龍」，同時體驗到Sunbreak的新系統「高速更換」和「衝鋒」。

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